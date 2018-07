von SK

In der Nacht zum Donnerstag hat ein 26-jähriger Mann bei einem Supermarkt in der Gosheimer Straße in Wehingen etwa 450 Flaschen Leergut und einen Kasten Bier gestohlen. Das Leergut wurde in Plastiksäcken abtransportiert. Weil er bei der Tat beobachtet wurde, konnte die Polizei den Mann im Laufe des Donnerstags identifizieren. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten bei einer Nachschau alle Flaschen in seinem Schlafzimmer. Auch der Kasten Bier war laut Polizeiangaben bereits leer getrunken. Das Leergut hat einen Wert von insgesamt etwa 130 Euro.

