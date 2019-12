Worin unterscheiden sich ein deutscher und ein österreichischer Weihnachtsmarkt? Auf den ersten Blick ließ sich diese Frage für die 130 Teilnehmer nicht beantworten, die bei der letzten SÜDKURIER-Leserreise in diesem Jahr grenzüberschreitende Weihnachtsmarkterfahrungen machten. Und die dabei feststellten, dass sowohl am deutschen als auch am österreichischen Bodenseeufer Glühwein, frischgebackene Waffeln und kross gebratene Würste hervorragend schmecken.

In der Dämmerung wird es auf der Lindauer Hafenweihnacht erst richtig romantisch. | Bild: Sprich, Roland

Vierte Lesereise ist weihnachtlich

Organisiert wurde die Fahrt in bewährter Form vom Reiseunternehmen Petrolli aus Niedereschach-Fischbach. Die Teilnehmer genossen die Fahrt am Bodensee entlang in vollen Zügen. Unterwegs konnten sie sich mit frischem Kaffee, Sekt und leckerem Hefezopf stärken.

Rolf und Ruth Müller aus Villingen bewundern die handgeschnitzten Arbeiten auf dem Bregenzer Weihnachtsmarkt. | Bild: Sprich, Roland

In der geschichtsreichen Stadt Bregenz, malerisch am Bodensee und am Fuße des Pfänders gelegen, hatten die Gäste aus dem Schwarzwald und von der Baar ausreichend Gelegenheit, die nostalgischen Stände auf dem Kornmarktplatz mit liebevoll handgearbeiteten Artikeln zu bestaunen und ein Paar „Würstel“ oder eine Käsekrainer mit frischem Kren, also Meerrettich, zu genießen. Auf Spezialitätensuche waren Angelika Miller und Erika Grieshaber aus Furtwangen, die sich am Stand mit Südtiroler Würsten verwöhnen ließen.

Die freie Zeit reichte zudem aus, um durch die Gassen der nahegelegenen Oberstadt zu schlendern, am Seeufer zu flanieren oder die nahegelegene Seebühne zu besichtigen, wo noch immer die beeindruckende Kulisse der diesjährigen Aufführung „Rigoletto“ aus nächster Nähe bestaunt werden konnte.

Margot Schneckenburger (links) und Ursula Dengler aus Brigachtal genießen die Schifffahrt auf dem Bodensee warm eingepackt und mit heißem Tee. | Bild: Sprich, Roland

Seeüberfahrt mit Ausstellung

Mit einem echten „Weihnachtsschiff“, der MS Austria, setzten die Reiseteilnehmer dann nach Lindau über. An Bord ließ sich Bodenseeluft schnuppern oder eine Ausstellung handgefertigter Weihnachtskrippen nebst Modelleisenbahnanlage bestaunen. Margot Schneckenburger und Ursula Dengler genossen die 25-minütige Überfahrt auf dem Oberdeck im Freien. Sie hatten sich dick eingemummelt in warme Decken und ließen sich mit heißem Tee versorgt die Seeluft um die Nase wehen. „Es ist ein sehr schöner Tag, ich habe diese Reise zum Geburtstag geschenkt bekommen und genieße es“, verriet Ursula Dengler.

Für Angelika Miller und Erika Grieshaber aus Furtwangen hängt der Himmel in Bregenz voller Südtirolrer Spezialitäten. | Bild: Sprich, Roland

Am Seeufer in Lindau wurden die SÜDKURIER-Leser vom typischen Weihnachtsmarktduft empfangen. Gebackene Waffeln, heißer Punsch und Glühwein und noch vieles mehr lockte an die weihnachtlich dekorierten Holzhütten der Lindauer Hafenweihnacht rund um den Mangturm. Seine Lage direkt am See und sein großes Angebot verleihen dem Weihnachtsmarkt ein besonderes Flair. Und auch hier lohnte sich der Spaziergang in die weihnachtlich dekorierte Altstadt.

Glühwein schmeckt überall

Die Frage, worin sich ein deutscher von einem österreichischen Weihnachtsmarkt unterscheiden, ließ sich auch auf der Heimreise im Bus nicht eindeutig klären. „Das Angebot war auf beiden Märkten ganz toll. Und der Glühwein war auch auf beiden Seeseiten lecker“, waren sich die zufriedenen Teilnehmer einig.