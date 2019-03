von Alexander Hämmerling

Trotz intensiven Lernpensums ist es der Einstieg in eine von viel Freizeit gekrönten Lebensphase, die nicht selten als die schönste Zeit des Lebens genannt wird: das Studium. Nun bekommt das Studentenleben an der bundesweit renommierten Hochschule Furtwangen University (HFU) Zuwachs: 591 Erstsemester starten im Sommersemester 2019 ihre Studiengänge. Damit hat die HFU mit etwa 6000 Studenten einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, 2018 waren zum gleichen Zeitpunkt 6046 Studenten eingeschrieben.

Die Zahlen verteilen sich wie folgt: Am Standort Furtwangen ziehen 362, am Schwenninger Campus 159 und in Tuttlingen 70 Studenten in die Hörsäle. Erstmals wurde in Schwenningen der akademische Nachwuchs vom neuen Oberbürgermeister der Doppelstadt, Jürgen Roth, begrüßt: "Ihr werdet hier auf heimatverbundene Menschen treffen, die gleichzeitig weitgereist und weltoffen gegenüber neuen Leuten sind." Schwenningen habe sich in den letzten 150 Jahren zu einer prosperierenden und quirligen Industriestadt mit marktführenden Unternehmen entwickelt, die jungen Wissenschaftlern und Ingenieuren attraktive Arbeitsplätze und familienfreundliches Lebensumfeld bietet.

MINT-Fächer haben noch freie Plätze

Ein gängiges Schema bei den Studiengängen zeichnet sich auch dieses Sommersemester ab. Die "soften" Studiengänge wie Business Management and Psychology, Medienkonzeption und Internationale Betriebswirtschaft haben wie im Vorjahr die höchsten Bewerberzahlen. Der Homepage der HFU ist zu entnehmen, dass in den "mathematiklastigen" Studiengängen auch nach längst verstrichener Frist noch Bewerbungen für das jetzige Sommersemester entgegengenommen werden. Dazu gehören in Furtwangen beispielsweise die Allgemeine Informatik, IT-Produktmanagement, Security and Safety Engineering und das Wirtschaftsingenieurwesen, am Schwenninger Campus die Bio- und Prozesstechnologie, Maschinenbau und Mechatronik und das Medical Engineering.

Auszeichnung für Jessica Pick

In jüngster Vergangenheit wies die HFU auf die Tatsache hin, dass mathematisch anspruchsvolle Studienfächer zahlreiche Studenten abschrecken würden. Als idealer Einstieg bietet sich hier in Tuttlingen das Vorsemester "Orientierung Technik", zu dem ebenfalls noch Bewerbungen akzeptiert werden. Ein Semester lang können Studienanfänger hier in verschiedene technische Fächer wie Medizintechnik, Produktionstechnik oder Mechatronik Einblick nehmen, um das passende Studium auszumachen. Bei der Begrüßung der Erstsemester wurde am Schwenninger Campus die Alumna Jessica Pick mit der Auszeichnung für soziales Engagement geehrt. Der Preis ist mit 250 Euro dotiert.

591 Studenten beginnen zum Sommersemester 2019 ihr Studium an der Hochschule Furtwangen, 159 davon in Schwenningen. Rektor Rolf Schofer zeichnete die Alumna Jessica Pick für ihr soziales Engagement aus. Bild: Alexander Hämmerling