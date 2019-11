Die Schulen im hiesigen Schulamtsbezirk Donaueschinen kranken an einem strukturellen Lehrermangel. Klassen werden zusammengefasst, Unterricht aus dem Pflichtbereich fällt aus, weil keine Lehrkräfte vorhanden sind. Dieses harsche Urteil fällt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), deren Kreisverband am Dienstag in der Neuen Tonhalle mit einer Protestaktion auf die prekäre Situation aufmerksam machen wollte.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Schwarzwald-Baar-Kreis protestiert in der Neuen Tonhalle in VS gegen den gravierenden Lehrermangel im Schulamtsbezirk. Jede weiße Maske steht symbolisch für eine fehlende Lehrkraft. Bild: Kevin Rodgers | Bild: Kevin Rodgers

Mehr als 100 befristete Verträge

Im Schulamtsbezirk gebe es etwa 113 befristete Verträge mit einem Volumen von 1700 Stunden, erklärt Markus Schütz, der Kreisvorsitzende der GEW. Das bedeutet, dass viele Lehrer nur bis zu den nächsten Sommerferien in Lohn und Brot stehen. Während die Schüler in den Urlaub fahren, müssen sich die befristet angestellten Lehrer den Sommer über arbeitslos melden.

Um auf die aus ihrer Sicht immer schlechteren Arbeitsbedingungen hinzuweisen, haben sich die in der Gewerkschaft organisierten Lehrkräfte zu einer Protestaktion versammelt. Mit weißen Masken demonstrierten die Pädagogen gegen den grassierenden Lehrermangel. „Die Situation hat sich in den vergangenen drei bis vier Jahren massiv verschlechtert“, erklärt Markus Schütz. Dabei seien nicht alle der 4500 Schulen in Baden-Württemberg gleichermaßen betroffen. Besonders gravierend sei der Mangel an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und an Grundschulen. Und während auch die Haupt-, Werkreal- und Realschulen zunehmend betroffen sind, finden bis zu 50 Prozent der Absolventen für das Gymnasiallehramt keine Stelle.

Weniger Geld für Grundschullehrer

Wieso aber werden Anwärter fürs Gymnasium nicht einfach an andere Schulformen entsendet? Das liege daran, erklärt Schütz, dass viele Junglehrer sich nicht mit den schlechter bezahlten Stellen abfinden wollen. Verbeamtete Lehrkräfte an Gymnasien bekommen die Beamtenbesoldung der Stufe A 13. Derzeit sind das bei Berufsbeginn 4383 Euro im Monat. An Grundschulen bekommen Lehrer jedoch nur eine Besoldung der Stufe A 12, was 3743 Euro entspricht. Aufs Jahr gerechnet verdienen diese Pädagogen knapp 7700 Euro weniger. Grund genug für Studienabsolventen, die Zeit bis zur passenden Stelle am Gymnasium lieber mit anderen Tätigkeiten zu überbrücken oder sich beispielsweise nach einer Stelle in der Schweiz umschauen.

Es geht nicht nur ums Gehalt

Mindestens genauso wichtig ist der Gewerkschaft jedoch, für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten. Denn, so schildern die Gewerkschafter den Berufsalltag, zu den Deputatsstunden auf dem Papier kämen immer mehr zusätzliche Aufgaben, die für Stress und Belastungen sorgen. „Der außerunterrichtliche Teil wird immer größer. Hinzu kommen auch neue Aufgabenfelder wie die Inklusion“, erklärt Sandrina Vogt, die Vorsitzende der GEW Südbaden, am Dienstag im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Lückenfüller und Seiteneinsteiger

Zu dem strukturellen Defizit kommen jedes Jahr noch einmal 5000 bis 6000 Schwangerschaften hinzu, statistisch gesehen mehr als eine an jeder Schule in jedem Schuljahr. Und weil auch der Pool an Vertretungskräften ausgeschöpft ist, behilft sich die Landesregierung mit Notlösungen. Hierzu zählen zum Einen Pensionäre, die an die Schulen zurückkehren oder beispielsweise auch Schulleiterposten oder Hausunterricht für kranke Schüler übernehmen.

Zum Anderen gibt es jedoch zunehmend auch sogenannte „Nichterfüller“. Hierbei handelt es sich um keine ausgebildeten Pädagogen, sondern um Seiteneinsteiger, die die Voraussetzungen für die Übernahme in den Staatsdienst nicht erfüllen. Sie werden befristet angestellt, um die Löcher in der Personaldecke zu stopfen. Laut Kultusministerium waren Anfang 2019 knapp 1500 Menschen auf diese Weise an den Schulen beschäftigt. Die Zahl steigt seit Jahren: 2014 waren es nur gut 400 Personen, die ohne formale Qualifikation, aber mit viel Einsatz an den Schulen im Land beschäftigt waren. Für die Lehrer dennoch keine zufriedenstellende Lösung. „In der Industrie stellen Sie auch keinen ungelernten Arbeiter an die wichtigste Maschine“, so Markus Schütz.

Ländlicher Raum betroffen

Der Amtsbezirk des Staatlichen Schulamtes Donaueschingen, die Landkreise Schwarzwald-Baar und Rottweil, sei zudem, so die GEW-Funktionäre, besonders von der angespannten Situation betroffen. Während in den Randgebieten etwa noch Lehrkräfte aus den Ballungsräumen Stuttgart, Freiburg oder auch aus der Ortenau gewonnen werden können, sei vor allem das Oberzentrum Villingen-Schwenningen nicht attraktiv für Anwärter von außerhalb. Die Gewerkschaft fordert deshalb alternative Modelle, um die Region und den Beruf attraktiver zu machen, etwa eine Zulage für das Unterrichten im ländlichen Raum oder die Zusage für die Wunschstelle nach einer Verpflichtung für drei Jahre an einer Schule mit dringendem Bedarf.

Und letztlich, so die langjährige Forderung der Gewerkschaft, müssen die Lehrer an allen Schulen gleich bezahlt werden und mehr Lehrer ausgebildet werden. Mit dem derzeitigen System würden lediglich Lücken geschlossen, die später wieder auftreten.

„Wer sich die Personalsituation anschaut, darf sich nicht über die Qualität der Lehre beschweren“, erklärt Sandrina Vogt abschließend. Viele Probleme seien für Eltern jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar. „Vorne steht einfach eine Frau Maier, die unterrichtet.“