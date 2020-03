Die Kreistage der drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil befassen sich seit Längerem intensiv mit einer Tarifreform des Öffentlichen Nahverkehrs. Um die Bürger mit einzubeziehen, fand am vergangenen Samstag im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises in Villingen-Schwenningen ein Bürgerbeirat statt.

Rund 50 aus dem Einwohnerregister verschiedener Kommunen aller drei Landkreise zufällig ausgewählte Bürger sowie die Landräte selbst, Kreistagsmitglieder in beratender Funktion und Fachleute der Landkreisverwaltungen nahmen an dem halbtägigen Workshop teil, der von der Translake GmbH Konstanz organisiert und geleitet wurde.

Zerstückelte Region

Derzeit gibt es für Bus und Bahn in der Region 27 Tarifzonen mit unterschiedlicher Preisgestaltung. Für ÖPNV-Nutzer ist dies unübersichtlich und kompliziert herauszufinden, welche Tarife und Verbünde für sie gelten, wenn sie von A nach B fahren wollen. Sowohl der Tarifausschuss der Kreistage als auch die Bürger des Bürgerbeirats arbeiten deshalb auf eine Vereinfachung der Tarifstruktur hin.

Die große Herausforderung dabei ist, ein gerechtes System zu erarbeiten, das möglichst alle Belange berücksichtigt. Dass dies nicht einfach ist, merkten die Beteiligten schnell, die mit viel Engagement an die Sache herangingen. Eines der großen Probleme dabei scheint die Einteilung in unterschiedliche Zonen zu sein. „Wir müssen das Zonendenken abschaffen“, lautete eine der Meinung in einer Fragerunde. Zeittarife oder zumindest die Nutzung zweier Zonen könnten hier die Lösung des Problems sein.

Um den ÖPNV attraktiver zu machen, schlugen die Bürger verschiedene Ideen vor. Probeabos, den ÖPNV mit Bussen samstags kostenlos anzubieten oder die Möglichkeit, Fahrkarten auf andere Personen übertragen zu können sollen den Nahverkehr attraktiver machen. Zudem, so die Meinung eines Bürgers, sollte heraus gestellt werden, wie man aus dem höheren Zeitaufwand einen persönlichen Nutzen ziehen kann.

„Etwa um Dinge zu erledigen, für die man sonst keine Zeit hat, etwa eine neue Sprache lernen.“ Auf die Liste zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV setzten die Bürger auch eine vereinfachte Darstellung der Verbindungen sowie die Überarbeitung der elektronischen Fahrbahnauskunft. Auch wurde die fehlende Sauberkeit an Haltestellen und insbesondere in den Bahnhöfen bemängelt.

In einem Workshop können Bürger Ideen in das neue Tarifkonzept einbringen. Moderiert wird die Veranstaltung unter anderem von Hanna Kasper (links) von Translake Konstanz. | Bild: Roland Sprich

Auch die Kommunikation war Thema: Damit ein neues Angebot möglichst viele Menschen erreicht, die jetzt noch keine ÖPNV-Nutzer sind, sollen Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Kommunen kräftig die Werbetrommel rühren.

Finanziell stehehn die Landkreise bei dem Thema nicht alleine da: Wie Thomas Mager, ehemaliger Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Schwarzwald (VSB) und jetzt zuständig für den ÖPNV-Ausbau im Verkehrsministerium in Stuttgart erläuterte, bezuschusst das Land Baden-Württemberg Verbundfusionen im ÖPNV abschmelzend in Fünf-Prozent-Schritten über zehn Jahre.

Landräte sehen Handlungsbedarf

Die Landräte Sven Hinterseh (Schwarzwald-Baar), Wolf-Rüdiger Michel (Rottweil) und Stefan Bär (Tuttlingen) waren sich unisono einig, dass eine Veränderung der Tarifstruktur für den ÖPNV unumgänglich ist. „Der regionale Tarifverbund muss kommen.

Egal wie er ausgestaltet ist, er ist besser als die derzeitige Kleinstaaterei“, so die einhellige Meinung. Landrat Sven Hinterseh fügte zudem hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Region so etwas hinkriegen.“

Stefan Bär sagte zu der Kritik aus den Bürgerreihen, weshalb die Bürger erst jetzt mit einbezogen wurden, dass es durchaus legitim sei, „zunächst mit den gewählten Mandatsträgern, die hier verantwortlich sind, das Gespräch zu suchen“.

Er sicherte zu, dass die Impulse aus der Bürgerbeteiligung den Kreisräten vorgelegt und diskutiert werden. Der Auftrag der Bürger sei klar. „Es soll attraktiver und günstiger für den Fahrgast werden.“ Allerdings machte Bär auch deutlich, dass das Gesamtsystem am Ende von den Kommunen bezahlbar sein müsse.

Dass es einen Handlungsbedarf in Sachen Tarifreform gibt, darüber waren sich alle Beteiligten am Ende der dreieinhalb Stunden einig. „Die Struktur muss einfacher und günstiger werden“, lautete der Tenor.