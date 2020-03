„Wir sind stolz, der Wahlkreisversammlung ein so dynamisches und kompetentes Team vorschlagen zu können“, wird Marcel Klinge, FDP-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter, in einer Pressemitteilung der FDP zitiert.. Die Landtagswahl im kommenden März sei die wichtigste Wahl vor der Bundestagswahl 2021.

„Die Automobilindustrie in Baden-Württemberg mit all ihren Zulieferern steht mitten in einem gravierenden Strukturwandel. Unter Grün-Schwarz in Stuttgart sinkt das Bildungsniveau von Pisa-Studie zu Pisa-Studie und bei der Digitalisierung wird die Kluft zwischen den Metropolregionen und dem Rest immer größer.“ Mit Frank Bonath als Abgeordneten wäre die Region bestens in der Landeshauptstadt vertreten.“

Ein Kenner der regionalen Bedürfnisse

Ursula Koch, Vorsitzende des FDP-Stadtverbands VS, zeigte sich laut Pressemitteilung ebenfalls erfreut über die Bereitschaft zur Kandidatur: „Villingen-Schwenningen braucht endlich wieder einen Vertreter in Stuttgart, der die Bedürfnisse unseres Oberzentrums auch wirklich versteht“, sagte sie.

Seit dem Ausscheiden von Erwin Teufel habe die Region in vielen Bereichen nur noch verloren. „Frank Bonath wird uns – auch aufgrund seiner Arbeit als mittelständischer Unternehmensberater – endlich wieder eine wahrnehmbare Stimme im Landtag geben.“

Andrea Kanold aus Bad Dürrheim ist als Zweitkandidatin vorgeschlagen worden. | Bild: SK

Als Zweikandidatin hat sich die Wahlkreisversammlung für Andrea Kanold aus Bad Dürrheim ausgesprochen. „Sie ergänzt Frank Bonath hervorragend, beide sind ein tolles Team“, so Ursula Koch. Die Aufstellung der FDP-Landtagskandidaten für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen findet am Montag, 30. März, um 19 Uhr im Irish Pub in VS-Schwenningen statt.

Unternehmensberater und Apothekerin

Frank Bonath ist Diplom-Volkswirt und geschäftsführender Gesellschafter einer mittelständischen Unternehmensberatung. Er ist seit 2008 Mitglied der FDP und seither in verschiedenen Funktionen unter anderem als stellvertretender Kreisvorsitzender tätig. Seit 2014 ist er Fraktionsvorsitzender der FDP im Gemeinderat Villingen-Schwenningen. Von 1999 bis 2002 war er Mitglied im Gemeinderat von Unterkirnach.

Andrea Kanold ist promovierte Apothekerin aus Bad Dürrheim und seit 2005 Mitglied der FDP. Sie ist innerhalb der FDP auf verschiedenen Ebenen aktiv, als Mitglied im Landes- und Bezirksvorstand sowie auf kommunaler Ebene als FDP-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat.