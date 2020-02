Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises fordert alle Schülerinnen und Schüler des Landkreises auf, am Montag, 10. Februar, nicht zur Schule zu kommen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Aufgrund aktueller Wetterprognosen hinsichtlich des Sturmtiefs Sabine empfiehlt das Landratsamt allen Schülerinnen und Schülern, am Montag, 10. Februar, zu Hause zu bleiben und nicht zur Schule zu gehen. Ein regulärer Transport durch den Öffentlichen Personennahverkehr kann aufgrund des Unwetters und der Gefährdung nicht sichergestellt werden. Dies gilt auch für die Kindertageseinrichtungen“, so das Landratsamt.

Auch die Stadt Villingen-Schwenningen empfiehlt den Schülern, zu Hause zu bleiben: „Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen empfiehlt, dass die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie die Kinder der Kindertagesstätten der Stadt Villingen-Schwenningen am Montag, 10. Februar, aufgrund der hohen Gefährdungslage durch das schwere Sturmtief Sabine zu Hause bleiben und sich nicht auf den Weg zur Schule bzw. zur Kindertagesstätte begeben. Eine Notbetreuung vor Ort wird dennoch gewährleistet sein.“

Geschlossen sind die Schulen in Furtwangen, Vöhrenbach, Gütenbach, St. Georgen, Unterkirnach, Mönchweiler und die Zinzendorfschulen Königsfeld. Entsprechende Mitteilungen gingen auf den Schul-Homepages online oder wurden – wie im Fall St. Georgen – von der Gemeinde verschickt.