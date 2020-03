von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Auch im Kreistag ist das Corona-Thema angekommen. Landrat Sven Hinterseh Informierte in der Sitzung am vergangenen Montag über die Sachlage. Die Info-Hotline im Gesundheitsamt ist seit zwei Wochen geschaltet. In dieser Zeit sind 800 Anrufe eingegangen, was für viel Unsicherheit in der Gesellschaft spreche.

Die Werkrealschule Furtwangen ist auf Anweisung des Staatlichen Schulamtes für zwei Wochen geschlossen und die Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Der Schulleiter wohnt außerhalb des Schwarzwald-Baar-Kreises. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befindet sich ein Einwohner in St. Georgen, der sich auf einer Reise infiziert hat. Noch könne man, so Hinterseh, in Baden-Württemberg den Kontaktpersonen nachgehen.

Nach Einschätzung des Robert Koch Institutes sei damit zu rechnen, dass sich binnen zwei Jahren bis zu 70 Prozent der Bevölkerung infizieren könnten. Besondere Vorsicht sei im Blick auf Altenheime und Pflegeeinrichtungen geboten. Während man in der Schweiz bei Veranstaltungen strenger vorgehe, sei man hier eher etwas großzügiger.

Insbesondere sei für Menschen mit Vorerkrankungen was die Teilnahme an größeren Menschansammlungen anbetrifft, Eigenverantwortlichkeit angesagt. „Die Kreis-Hotline habe etwas Druck rausgenommen“ und „man muss ja nicht unbedingt die Hände schütteln“ und könne so Vorbildfunktion wahrnehmen.

„Die Leute sind angemessen vorsichtig“, ist die Wahrnehmung von SPD-Kreisrat Oliver Freischlader, der in St. Georgen eine Praxis für innere Medizin betreibt. Inzwischen sei man in die Steuerung der Krankheit eingetreten. Schwere und Sterblichkeit seien weniger das Problem als die hohe Infektiösität des Corona-Virus. In Deutschland gebe es erheblich weniger Schwerkranke als in China und bei einem längeren Verlauf sei die Infektionswelle gut zu bewältigen.

Der Erste Landesbeamte Joachim Gwinner beschreibt das richtige Vorgehen bei größeren Veranstaltungen: Information der Polizei und über mögliche Absagen sollte nicht nach der Personenzahl sondern risikoorientiert entschieden werden. Grundsätzlich aber sei Vorsicht und Hygiene wichtig.