Schwarzwald-Baar (sk) Für viele Schüler stellt sich ab der Klasse 8 immer öfter die Frage, wie ihr zukünftiger Beruf aussehen soll. Um ihnen bei dieser Auswahl zu helfen, hatte die Gewerbeschule VS-Villingen zu einem Berufsinformationstag in ihre Werkstätten eingeladen.

Aaron Dold (links) von der Klasse 8 der Dom-Clemente-Schule in Schonach lässt sich von Maximilian Kaufmann (AV 3, Gewerbeschule VS) die hydraulische Presse erklären. | Bild: Gewerbeschule Vs

Vor allem die Berufsschüler selbst gewährten den jungen Besuchern Einblicke in ihren Schulalltag, damit sich ihre Gäste die Ausbildung konkret vorstellen konnten. Und sicher ist eines: Was von den Lehrlingen selbst erzählt wird, die ja nur wenige Jahre älter sind, als die zukünftigen Auszubildenden, ist für die jungen Menschen glaubhafter als ein Lehrervortrag.

Im Mittelpunkt standen dabei die Berufsfachschulen, die vor allem Hauptschüler ansprechen. So war von der Zweijährigen Berufsfachschule Metall etwa zu erfahren, dass dort neben einer Grundausbildung für die Metallberufe eben auch zwei Jahre zur Verfügung stehen, in denen der Realschulabschluss erworben werden kann. Diese Zeitspanne hob Jannik Grathwol hervor, der das zweite Jahr dieser Schulart absolviert. Die Schüler hätten dadurch die Möglichkeit, im ersten Ausbildungsjahr viel Schulstoff zu wiederholen, um danach wirklich fit zu werden für die Mittlere Reife. Und auch der Werkstattunterricht sei eine super Vorbereitung aufs Berufsleben und mache einfach nur Spaß.

Mitschüler Alessandro Roccia stellte die Höhepunkte der beiden Schuljahre vor, zu denen interesssante Aktivitäten gehören. Im ersten Jahr gehe es vor Ostern immer für eine Woche auf Studienfahrt nach Rom, ein echtes Highlight. Mit einem dreiwöchigen Berufspraktikum ende das Schuljahr. Darüber würden die meisten Schüler in eine Ausbildungsstelle vermittelt. Es gebe aber auch noch Wandertage. So hätten sie einen Ausflug in die Eissporthalle unternommen und seien im Rahmen des Sportunterrichts zu einem Handballturnier der Bundesliga gefahren.

Dragan Slavulj (links) und Jason Glowania von der 1BFE, Gewerbeschule VS, gefällt die Ausbildung an der Schule sehr. Sie haben über Praktika Gefallen an ihren zukünftigen Berufen gefunden. | Bild: Gewerbeschule Vs

Genauso begeistert zeigten sich auch die Schüler der Einjährigen Berufsfachschule für Elektronik, welche den Stoff des ersten Lehrjahres in den Elektronikberufen vermittelt. Auch sie gehört zu den Vollzeitschulen. Das heißt, die Ausbildung findet komplett an der Gewerbeschule statt, jedoch gibt es einen wöchentlichen Praktikumstag in einem Betrieb, mit dem der Schüler einen Vorvertrag für die weitere Ausbildung abgeschlossen hat. Dragan Slavulj erzählt, dass er schon früher gern gelötet und mit elektronischen Bauteilen experimentiert habe. Wenn er erst einmal Elektroniker sei, dann könne er auch zu Hause vieles selbst erledigen. Dem stimmte Jason Glowania zu, der durch Praktika bei den Firmen Kendrion und Continental Gefallen an diesem Beruf gefunden habe.

Luis Düker (links) und Radomir Adamovic demonstrieren die Fehlersuche am Auto per Computer. Bilder: Gewerbeschule VS | Bild: Gewerbeschule Vs

Der Besuch bei den Schülern der „Einjährigen Berufsfachschule Räder“ in der Kfz-Abteilung ließ miterleben, wie junge Menschen für diesen Beruf leben. Luis Düker ist so ein begeisterter „Schrauber“. Er meint, es sei einfach toll, wenn man zuerst die Theorie kennenlerne und danach selbst den Schraubenzieher in die Hand nehmen dürfe, um das Gelernte auszuprobieren. Es bereite auch Spaß, Fehler selbst zu entdecken, denn darum gehe es ja in diesem Beruf. Sein Mitschüler Radomir Adamovic ist besonders davon beeindruckt, dass die Lehrer ihnen vertrauen. Sie dürften mit sehr teurer Ausrüstung umgehen, als ob es ihre eigene sei.

Neben den Berufsfachschulen gab es aber auch hochmoderne Dreh- und Fräsmaschinen sowie neueste Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu sehen. In einigen Abteilungen durften die Gäste auch selbst Hand anlegen.