Es wird in den nächsten Wochen vor der Europawahl noch ein gehöriges Stück Arbeit vor allen deutschen Parteien liegen, wenn sie das Wahlvolk von den Segnungen der EU und ihren Konzepten für eine gemeinsame europäische Zukunft gewinnen wollen. Dabei liegen die Themen derzeit förmlich auf der Straße. Während auch in VS die Schüler für den Klimaschutz demonstrieren, die Gelbwesten halb Frankreich auf den Kopf stellen und die gut ausgebildete junge Generation in Italien reihenweise emigriert, weil Juraabsolventen nicht an der Amalfiküste kellnern wollen, ist in der deutschen Politik leider nur dröhnendes Schweigen zu vernehmen: Hauptsache, ein Deutscher wird Kommissionspräsident! Genauso unverständlich wie auffällig ist auch, dass die Liebe zu Europa in der Politik und auch in der Wirtschaft genau dort aufzuhören scheint, wo der eigene Geldbeutel tangiert wird. Vorteile ja, aber kosten soll es bitteschön nichts. Wer dazu noch in aller Offenheit zugibt, gut mit einem Europa der zwei Geschwindigkeiten leben zu können, der hat wirklich nicht verstanden, worum es beim Projekt Europa geht. Den großen Europäern Kohl und Genscher hätte diese Ideenlosigkeit sicher nicht gefallen.

Villingen-Schwenningen Diskussion im Capitol: Zündende Ideen zur Zukunft Europas fehlen