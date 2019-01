Für eine wirtschaftlich so bedeutende Region wie den Schwarzwald-Baar-Kreis ist eine mächtige Stimme in Berlin unerlässlich. Mit Thorsten Frei könnte das Vakuum, das Volker Kauder nach seiner unfreiwilligen Abwahl hinterlassen hat, gefüllt werden. Für Frei, der sich selbst zum konservativen und wirtschaftsnahen Teil der CDU zählt, ist das neue Aufgabenspektrum wie auf den Leib geschneidert: In der Innenpolitik fühlt sich der Jurist sichtlich wohl, hier kommt sein Profil ideal zur Geltung. Frei ist um markige Töne nie verlegen und schielt damit auch auf eine konservative Zielgruppe, die derzeit im Merz'schen Oberwasser schwimmt. Für dieses Lager sind fast alle Themen in Freis Portfolio – Innenpolitik, Sicherheit, Migration – heiße Eisen, die aus deren Sicht lange vernachlässigt oder gar verpfuscht wurden. Der 45-Jährige ist deshalb auch für die neue CDU-Chefin von Bedeutung, die stark mit der eher sozialdemokratisch geprägten Ära Merkel verknüpft wird. Und: Scheitert AKK mit ihrer Mission, sieht der heutige Top-Job schnell aus wie ein Sprungbett nach ganz oben.

Schwarzwald-Baar Angekommen in der Spitzenpolitik: Thorsten Freis Blick richtet sich auf die Innenpolitik