Welche Auswirkungen hatte die Trockenheit des vergangenen Jahres auf die Erträge der baden-württembergischen Forst- und Landwirtschaft? Diese Frage stellte zu Anfang des Jahres der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach der Landesregierung in Stuttgart. Drei Wochen haben nun drei Behörden, das Finanz-, Umwelt- und Verbraucherschutzministerium, gebraucht, um Rombach eine Antwort zukommen zu lassen. Auf 13 Seiten erklärt die Landesregierung die Folgen des ungewöhnlich trockenen und warmen Sommers des Jahres 2018.

Daten vom Statistischen Landesamt

"Mit 19,2 Grad Celsius lag die durchschnittliche Temperatur um drei Grad über dem langjährigen Mittel", so das Verbraucherschutzministerium in der Stellungnahme an Rombach. Damit sei das Jahr eines der wärmsten seit 1881 gewesen. Hinzu komme, dass die Regenmenge mit rund 160 Litern Niederschlag pro Quadratmeter gerade einmal 54 Prozent der üblichen Werte entspreche. Die Auswirkungen der Trockenheit seien unterschiedlich zu spüren gewesen. Nun liegen Zahlen des Statistischen Landesamtes vor, das die Einbußen erstmals konkret beziffert.

Kleinere Kartoffeln, viele Äpfel

"Weitgehend zufriedenstellend" war landesweit die Getreideernte. Mit insgesamt 2,87 Millionen Tonnen lag der Ertrag zwar zwei Prozent unter dem Vorjahreswert, aber dennoch drei Prozent über dem Durchschnitt der letzten sieben Jahre. Hartweizen und Hafer konnten Zuwächse verbuchen. Überdurchschnittlich fiel auch die Steinobstente im Ländle aus. Vor allem Kirschen und Äpfel gab es im vergangenen Jahr massenhaft. Zeitweise fiel der Preis für ein Kilo Äpfel auf 40 Cent im Verkauf. Mostereien wie in Villingen-Schwenningen konnten teilweise gar nicht alle Früchte verarbeiten, die ihnen angeliefert wurden. Auch der Weinjahrgang 2018 wird wohl aufgrund von Sonne satt zu den guten Jahren gehören. Umgekehrt ist den Kartoffeln der Wassermangel anzumerken. Durch meist kleinere Knollen sank die Erntemenge deutlich.

Wohin mit all den Äpfeln? Für Äpfel und anderes Steinobst war 2018 ein Rekordjahr.

Wald und Wiesen haben gelitten

Vor allem die im Schwarzwald-Baar-Kreis sehr wichtige Forst- und Weidewirtschaft musste im Jahr 2018 Einbußen hinnehmen. Bei Grünland waren insbesondere die späten Schnitte der Weiden betroffen. Durch Hitze und Trockenheit ist das Gras nur spärlich gewachsen. Das Minus lag baden-württembergweit mit 4,5 Tonnen Ertrag pro Hektar um gut 20 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

Auch der Wald hat unter der Dürre gelitten: Die ausgetrockneten Böden haben zu einem erheblichen Wassermangel in den Bäumen geführt. Außerdem kamen zwei Ereignisse erschwerend hinzu. Zum Einen forderte Sturmtief "Burglind" etwa eine Million Festmeter Sturmholz. Und zum anderen führte der besonders starke Fruchtbehang in diesem sogenannten "Mastjahr" zu Belastungen. Zudem fühlen sich die rindenbrütenden Fichtenborkenkäfer wie Buchdrucker und Kupferstecher bei dem warmen Wetter besonders wohl. Die Tiere fanden 2018 hervorragende Bedingungen vor, sodass sich die Käfer fleißig vermehren konnten. Welche Langzeitwirkung die Dürre vor allem auf Laubbäume hat, ist in des noch unklar.

Regional gravierende Unterschiede

Ungeachtet der im Landesdurchschnitt nur moderaten Rückgänge erreichten die Einbußen und Ertragsminderungen auf regionaler und lokaler Ebene dennoch ein höheres Ausmaß mit teilweise gravierenden wirtschaftlichen Einbußen. Ein Grund: die häufig extrem lokal auftretenden Niederschläge wie Gewittergüsse oder Starkregenschauer. Letztlich blieben diese Regenfälle in Summe betrachtet jedoch nichts weiter als ein Tropfen auf den heißen Stein.