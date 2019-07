von Sabine Naiemi

Wie kam es dazu, dass Sie sich für die Initiative Fridays for Future engagieren?

Das hat sich einfach so ergeben. Ich dachte immer, dazu macht schon jemand was. Dann habe ich von dieser Bewegung gehört, mich darüber näher informiert und gemerkt: irgendwie macht doch niemand was und irgendwie steht und das Wasser bis zum Hals. Dann habe ich beschlossen, mir so eine Aktion mal anzuschauen. Spontan habe ich mich mit ein paar Freunden zusammen in den Zug gesetzt und bin nach Stuttgart gefahren, um dort bei der Demo mitzumachen. Später überlegte ich mir, dass das auch zu uns kommen muss. Und wieder spontan haben wir dann zu mehreren eine Woche später die erste Demo hier in Villingen-Schwenningen organisiert. Das war am 15. Februar. Inzwischen sind wir ein Team von neun Leuten.

Villingen-Schwenningen Auch bei der größten Hitze gehört der VS-Freitag noch immer dem Klimaschutz Das könnte Sie auch interessieren

Und wie war das erste Mal für Sie?

Wir waren selbst extrem überrascht. Wir hatten das zwei Tage vorher angemeldet, Freunden Bescheid gesagt, über Whatsapp geschrieben. Es ging wohl wie ein Lauffeuer rum. Jedenfalls standen wir am Freitag da und es wurden immer mehr Menschen. Damit hatten wir nicht gerechnet und wir haben uns echt riesig gefreut.

Wer war denn nun alles beteiligt?

In Stuttgart waren wir fünf Leute, die überlegt haben. Die erste Demo hier haben wir zu dritt angestoßen. Man kennt Leute und dann hat sich das verbreitet. Alles lief irgendwie ein bisschen „unter der Hand“.

Sind Sie grundsätzlich beziehungsweise waren Sie immer schon so eingestellt?

Ja. Schon lange. Angefangen hat es in der fünften oder sechsten Klasse. Damals haben wir irgendwas gemacht mit „Plan for the planet“. Seit ich 15 Jahre alt bin, esse ich auch kein Fleisch mehr. Gar keine tierischen Produkte, weil das für mich ökologisch keinen Sinn macht. Ich habe mich immer schon auf gewisse Art für den Umweltschutz eingesetzt. Und dann habe ich ja wie gesagt gemerkt, dass ich doch für den Klimaschutz was machen sollte.

Laetitia Seyboldt will, dass sich die Klimapolitik verändert. Für sie zählen im Alltag auch die kleinen Dinge, die zum Klimaschutz beitragen. | Bild: Naiemi, Sabine

Früher hat man doch aber auch Fleisch gegessen?

Ja, das stimmt. Aber früher hatte man auch eine ganz andere ökologische Haltung, aber so wie es jetzt ist, diese Ausmaße, das kann nicht gut sein. Früher hatte man einen ganz anderen Bezug zu Fleisch, es war etwas ganz Besonderes. Man hat es wertgeschätzt und mit den Tieren wurde anders umgegangen.

Herr Seyboldt, wie lebt man als Vater damit, wenn die Tochter mit 15 den Schalter umlegt?

Eigentlich ganz gut. Wir sind durch sie quasi Teilzeitveganer geworden. Aber wenn sie dann mal nicht da ist, dann gibt es bei uns auch Schnitzel.

Hatten Sie ihr das Bewusstsein durch ihre Erziehung vermittelt?

Nein, eigentlich nicht. Wir haben noch zwei Kinder, die sind keine Veganer. Alle drei sind verschieden. Jedes Kind entwickelt sich, wie es ihm gegeben ist. Wir haben Laetitia nicht extra dazu erzogen.

VS-Villingen Abiturienten kontrollieren bei Nachhaltigkeitsprojekt die Vesper der St. Ursula Schüler Das könnte Sie auch interessieren

Haben Sie selbst das Bewusstsein für Umweltschutz?

Wir sind nicht die Ober-Ökos, aber wir geben schon auch Acht. Zum Beispiel beim Energieverbrauch, oder nicht immer das Auto nutzen. Ich würde schon sagen, dass wir einen bewussten Lebensstil haben. So gehe ich innerorts auch für Besorgungen oder Erledigungen zu Fuß.

Wie kommt man damit klar, wenn das eigene Kind auf einmal so im Rampenlicht steht?

Auf der einen Seite macht uns das sehr stolz. Das muss man ja erst mal hinkriegen, was Laetitia da macht, unabhängig von der Sache an sich. Wenn bei einer Demo 300 oder 400 Personen kommen, das muss erst einmal jemand hinkriegen und das Ziel ist ja nun wirklich auch nichts Schlechtes. Innerhalb der Familie ist es so, dass jeder seine Meinung haben darf, da wird immer rege diskutiert. Wir versuchen, die Einheit in der Vielfalt zu leben.

Frau Seyboldt, wie reagiert der Rest der Familie, was hat sich geändert?

Mit meinen Brüdern gab es schon heftige Diskussionen. Die standen dem erst sehr kritisch gegenüber. Aber ich denke, ich hab da schon etwas in Bewegung gesetzt. Meine Mutter hat immer schon sehr darauf geachtet, wo die Lebensmittel herkommen und hat das noch verstärkt. Und mein Vater fährt mehr mit dem Rad zur Arbeit.

Wie lange wollen Sie weitermachen?

So lange bis wir sehen, dass genug getan wird. Wenn wir sehen, dass die Bürger umdenken, dass es in der Regierung und bei einflussreichen Firmen in die richtige Richtung geht und das auch so bleibt. Wir haben zwar schon Aufmerksamkeit, aber wir sehen immer noch nicht, dass jemand etwas umsetzt. Obwohl ich am liebsten die Kohlekraftwerke sofort abstellen würde, verstehe ich aber auch, dass in der Politik die Dinge Zeit brauchen. Man weiß jedoch schon so lange, was passiert. Die Ziele erst in 20 oder 30 Jahren umsetzen, das ist einfach zu lang. Ich will einen schnellen Ausstieg aus der Kohle, und dass ein umweltfreundliches Leben attraktiv gestaltet wird.

Villingen-Schwenningen Schüler demonstrieren wieder für die Umwelt Das könnte Sie auch interessieren

Würden Sie in die Politik gehen?

Das wurde ich schon ein paar mal gefragt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Eher nein. Ob und was man da bewegen könnte ist doch die Frage. Man muss sich den ganzen Tag den Schrott von anderen Leuten anhören und die hören nicht. Ich seh mich nicht in solchen Debatten. Ich möchte eher, mit denen die da sind, zusammen in die richtige Richtung gehen.

Gibt es auch Demonstrationen in VS-Schwenningen?

Wir hatten bereits eine Demo in Schwenningen, aber das hat sich als nicht so gut rausgestellt. Da kamen leider nicht so viele Leute. Es wird aber auch noch mal eine weitere Demo in Schwenningen folgen. In Villingen sind jedoch die Umstände besser.

Wie reagiert Ihre nähere Umgebung auf Ihr Engagement?

Ich bin ja auch aktives Mitglied in der Landjugend Hochemmingen, wenn auch zurzeit wegen der Demos etwas weniger. Da haben wir schon darüber geredet und es sind auch aus der Landjugend welche zu den Demos gekommen. Nach den Pfingstferien haben wir zum Beispiel auch einen Nachhaltigkeitsabend veranstaltet. Auch eine Nachbarin hat mich schon angesprochen, oder unser Ortsvorsteher Helmut Bertsche. Die sind alle begeistert und sagen, dass sei schon eine gute Sache.

Regelmäßig gehen in Villingen Demonstranten auf die Straße, um sich für einen besseren Klimaschutz einzusetzen. | Bild: Hanna Mayer

Wie reagieren die Leute allgemein, welches Verhalten ärgert Sie selbst am meisten?

Manche Leute standen uns schon kritisch gegenüber, aber nachdem man miteinander geredet hat, reagieren sie offener. Es kam zum Beispiel mal jemand auf mich zu und sagte: Was soll das, wir haben eh schon genug Probleme. Ich antwortete dann, dass man in den Regionen, wo es jetzt schon so extrem ist, irgendwann nicht mehr leben können wird. Was mich aber wirklich stört, ist, dass man versucht, die Demos zu unterwandern.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Wenn die von der MLPD so tun, als gehören sie dazu und ihre Flyer verteilen. Es ist gar nicht in unserem Sinne, Parteien dabei zu haben. Das nervt wirklich. Und was ich nicht gut finde, ist, das Ganze schlecht zu machen, weil die Schüler zwei Stunden nicht im Unterricht sind. Das ist Blödsinn. Abgesehen davon sehen viele Schulleitungen das Engagement ja auch positiv.

Wo sehen Sie sich in der Zukunft?

Das ist eine gute Frage. Ich werde erst die Schule fertigmachen und dann schau ich mal. Ich will irgendwo und irgendwas arbeiten, wo auch etwas Gutes für die Welt tun kann. Ich weiss aber noch nicht genau was. Ich bin noch auf der Suche nach was Gutem.

Was machen Sie während der Ferien?

Da habe ich meistens einen Ferienjob in einem Altenheim, das von meiner Tante geleitet wird. Ein bisschen Geld verdienen für mich muss auch sein.

Was möchten Sie noch unbedingt loswerden?

Wichtig ist, dass keiner der gern mitmachen möchte, Angst haben muss oder aus schlechtem Gewissen nicht zu den Demos kommt, weil er vielleicht in Urlaub geflogen ist, oder Fleisch ist. Man kann trotzdem viel für die Zukunft und die Umwelt tun. Kleine Sachen helfen auch, man muss ja nicht sofort den Höhenflug haben. Man kann auch bei kleinen alltäglichen Entscheidungen überlegen, ob es dem Klima nutzt oder nicht. Ich möchte jeden dazu ermutigen. Und es dürfen auch gern Ältere mitmachen. Unser Engagement begrenzt sich nicht auf ein bestimmtes Alter.