von Rüdiger Fein

Schwarzwald-Baar-Kreis – Zwei Buben waren es, die am Neujahrstag in der Schwarzwald-Baar-Klinik das Licht der Welt erblickten. Ein Neugeborener aus Durchhausen ließ bis zu seiner Geburt nur zwei Minuten des neuen Jahres ins Land ziehen, ein weiterer Junge aus der Gemeinde Dunningen hatte sich ebenfalls den ersten Tag des Jahres als Geburtstag ausgesucht.

Die kleine Klaraluisa Kuss, hier gemeinsam mit der glücklichen Mutter Yvonne, ist das letzte Baby des Jahres 2018 in der Schwarzwald-Baar-Klinik. | Bild: Rüdiger Fein

Noch im Jahr 2018 kam die kleine Klaraluise Kuss zur Welt. Am Sylvesterabend um exakt 22.23 Uhr geboren fehlten ihr nur 97 Minuten zum neuen Jahr. Aber so bescherte die dritte Tochter der Familie Kuss, die in Brigachtal zuhause ist, ihren Eltern sicherlich eine Steuerersparnis bereits für 2018.

Die kleine Klaraluisa Kuss wiegt bei ihrer Geburt 3870 Gramm und ist 55 Zentimeter groß. An Silvester um 22.23 Uhr erblickt sie das Licht der Welt. | Bild: Rüdiger Fein

"Es war eine problemlose Geburt", freut sich Mutter Yvonne Kuss, für die es bereits die dritte Tochter ist. Auch Vater Michael Kuss ist stolz auf sein drittes Mädchen, das bei der Geburt immerhin 3870 Gramm wog und 55 Zentimeter groß war. In einer knappen Stunde sei alles vorbei gewesen, so Mutter Yvonne, die froh ist, dass sie bereits in der Klinik war, weil die Geburt überfällig war. "Das hätte ich sonst nicht mehr geschafft", meinte sie erleichtert.

"Wir hätten Frau Kuss auch am Freitag vor Heiligabend aufgenommen", betont Eva Krebs von der Klinikleitung. Man habe zwar am 21. Dezember einen kurzfristigen Engpass gehabt und stundenweise einen Aufnahmestopp aussprechen müssen, weil alle 36 Betten belegt waren, aber für Notfälle sei man immer gerüstet. Lediglich zwei schwangere Frauen, bei denen kein besonderes Risiko erkennbar gewesen sei, habe man an Kliniken in der regionalen Nachbarschaft verweisen müssen.

Bereits am Samstag, 22. Dezember, habe man nach nur wenigen Stunden Aufnahmestopp diesen wieder aufheben können, betont auch Klinik-Pressesprecherin Sandra Adams. Mit 33 plus drei Betten liege man beim Bedarf, der allerdings steigend sei, erklärt Eva Krebs. Vier Ärzte kümmern sich um die Patienten der Geburtsklinik und werden in ihrer Arbeit von insgesamt 30 Mitarbeitern unterstützt. Mit fünf Kreißsälen und einem angeschlossenen OP-Raum, in dem Kaiserschnitte vorgenommen werden, sei man gut aufgestellt wobei man dem, sich ändernden, Bedarf folgend natürlich immer wieder Anpassungen vornehme. Durch die Schließung anderer Geburtsstätten in kleineren Kliniken sei man natürlich immer mehr gefordert.

Die Zahlen der vergangenen Jahre sprechen für sich. Zum ersten Mal überschritt man in 2018 im Schwarzwald-Baar-Klinikum die Grenze von 2500 Geburten. 2517 Babys half man bis zum 31. Dezember auf die Welt und übertraf das Jahr 2017 mit 2382 Babys um 135 Neugeborene. In beiden Jahren war auch je eine Drillingsgeburt dabei und mit 55 Zwillingsgeburten in 2018 übertraf man auch hier die Zahl aus 2017, als es noch 46 Zwillingspärchen waren, die neu auf die Welt kamen. Aktuell ist es glücklicherweise etwas ruhiger in der Geburtenszene, so dass man auch auf dieser Station einmal tief Luft holen kann – bis zum nächsten kleinen Babyboom.

Das Schwarzwald-Baar Klinikum bietet nach eigenen Angaben eine familienorientierte Geburtshilfe. Es werden Geburtsvorbereitungskursen und Hebammensprechstunden angeboten.