von Eva Maria Vaassen

Der Mann brachte den drei Söhnen einer Familie aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis das Snowboardfahren bei und war gern gesehener Gast in der Familie, die er beim Skifahren kennengelernt hatte. In den Sommerferien 2015 lud er die damals zwischen acht und 13 Jahre alten Kinder ein, mit ihm einige Tage am Tunisee in der Nähe von Freiburg zu verbringen.

Dort hatte er einen bestens ausgestatteten Wohnwagen mit Vorzelt stehen. Nachdem einer der Jungs vorzeitig nach Hause wollte, verblieben die beiden anderen noch eine knappe Woche bei ihm. Danach war für den mit acht Jahren jüngsten Sohn der Familie nichts mehr wie vorher: Er gilt nach wie vor als schwer traumatisiert.

Dem Opfer wird die Gegenüberstellung erspart

Um ihm eine weitere Vernehmung zu ersparen, wurde jetzt vor Gericht eine Videoaufzeichnung der polizeilichen Vernehmung aus dem Jahr 2015 gezeigt. Einer Polizeibeamtin berichtete der Junge leise und traurig von den Ferientagen mit dem Angeklagten, in denen er nicht bei seinem Bruder schlafen durfte. "Ich musste bei ihm im Bett schlafen", antwortete er auf die Frage der speziell geschulten Vernehmungsbeamtin.

Achtjähriger schildert abstoßende Sexualpraktiken

Dann schilderte das Kind detailliert die sexuell motivierten Übergriffe des Angeklagten, die er unter Anwendung von Medikamenten in Zäpfchenform und Windeln an ihm begangen hat. Der wie erstarrt wirkende Angeklagte zeigte auch während dieser Schilderungen keinerlei Regung. Seit Jahren streitet er alles ab oder hat völlig unglaubwürdige Ausreden parat. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei den Zäpfchen vor allem um Abführmittel und Medikamente gegen Reisekrankheit, die sehr schläfrig machen. Davon hatte er auch noch zahlreiche Packungen in seinem Wohnwagen und in seiner Wohnung, als die Polizei sie durchsuchte. Ebenso fand man dort jede Menge Windeln für größere Kinder und für Erwachsene.

Kinderpornografische Aufnahmen sichergestellt

Außderdem fand die Polizei mehr als 1000 kinderpornografische Aufnahmen auf dem Computer des Angeklagten, der sichergestellt werden konnte. Dafür ist er bereits rechtskräftig verurteilt worden. Eine fünf Jahre jüngere Cousine des Angeklagten berichtete, er habe sie auch mit Windeln traktiert, als sie acht Jahre alt gewesen sei. Auch bei ihr habe er rektal Fieber messen wollen. Das habe sie abgelehnt. Auch an seiner eigenen Tochter soll er sich in ähnlicher Weise vergangen haben, als sie neun Jahre alt war. Bereits im April 2016 war er zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde jedoch nicht rechtskräftig.

Höhere Strafe nach Revision

Nach einer von der Staatsanwaltschaft beantragten Revision verwies der Bundesgerichtshof das Verfahren an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Erst jetzt konnte es zu einer zweiten Verhandlung kommen. Bis zum Prozessauftakt Anfang Februar war der Angeklagte auf freiem Fuß. Nachdem er zum ersten Prozesstag nicht erschienen war, wurde er in Haft genommen. Nach der Urteilsverkündung wurde er aufgrund eines neuen Haftbefehls wieder ins Gefängnis gebracht. Auch das jetzt gefällte Urteil ist noch nicht rechtskräftig.