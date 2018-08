Wieder einmal ist es die überregionale Politik, die bei zukunftsentscheidenden Themen nicht in die Puschen kommt. Anstatt sich früh um eine langfristige und verlässliche Finanzierung der Hochschulen zu kümmern, dümpelt das Thema Hochschulfinanzierungsvertrag ohne erkennbaren Antrieb zwischen zwei grün geführten Ministerien in Stuttgart umher. Das liegt nicht etwa an den drückenden Sommertemperaturen, sondern am mangelnden Elan der Verantwortlichen. Dasselbe gilt für die Pläne des neuen Hörsaalgebäudes für die Duale Hochschule. Eine glaubhafte Erklärung, warum der Neubau für die Fakultät für Sozialwesen mehrere Jahre Anlauf braucht, ist wohl nicht zu bekommen.

Die DHBW hat derweil das Ohr nah an der Wirtschaft und richtet ihre Lehrpläne an den sich verändernden Bedürfnissen der Unternehmen aus. Das Stichwort Digitalisierung ist wahrlich nicht neu. Diese Entwicklung wird die Wirtschaft verändern wie nur wenige Ereignisse zuvor. Nicht umsonst spricht man von der vierten industriellen Revolution. Dieser Prozess ist unumkehrbar und sich darauf vorzubereiten benötigt vor allem Kreativität, genügend Geld und eine langfristige Strategie. All dies ist bei einer Hochschulfinanzierung, die nur bis 2020 gesichert ist und obendrein hinten und vorne nicht reicht, nicht gegeben.

Das Duale Studium genießt weltweit einen exzellenten Ruf, weil es die Studierenden praxisnah für den Berufsalltag ausbildet. Wenn sich dieser Alltag strukturell so stark verändert, wie das durch die Digitalisierung derzeit der Fall ist, muss sich das bewährte System mit verändern. Die verantwortlichen Ministerinnen müssen sich die Frage gefallen lassen, ob ihre Politik den notwendigen Weitblick hat.

