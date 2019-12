von Melanie Blodt

Schon Mitte dieses Jahres erhielt Shaimaa Eyoun aus Bad Dürrheim für ihr Zeugnis als Beste des Jahrgangs einen Preis, nachdem sie ihre Mittlere Reife mit einer Durchschnittsnote von 1,1 abschloss. Und all das, obwohl die gebürtige Syrerin erst seit vier Jahren in Deutschland ist. Diese Leistung brachte ihren Klassenlehrer auf die Idee einer Bewerbung bei dem Stipendienprogramm „Talent im Land“ (TiL).

„Zuerst verstand ich nicht, was es mir bringen sollte“, sagt sie und so habe sie erst abgelehnt. Dann jedoch erkundigte sie sich über „Talent im Land“, machte sich Gedanken und reichte kurz vor Schluss doch noch ihre Bewerbung ein.

Auch persönliche Förderung

Das Stipendienprogramm „Talent im Land“ bietet Unterstützung für begabte Schüler aus Baden-Württemberg, denen sich aufgrund ihrer sozialen Herkunft Hürden in den Weg stellen. Sie werden durch finanzielle Förderung, gemeinsame Seminarprogramme und individueller Beratung auf ihrem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife und darüber hinaus begleitet. Es soll Jugendlichen helfen, die eigenen Begabungen zu entfalten und sich ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Initiiert wurde Talent im Land im Jahre 2003 von der Robert-Bosch-Stiftung und der Württemberg Stiftung. Seit 2019 wird das Programm von der Baden-Württemberg Stiftung und der Josef-Wund-Stiftung getragen.

Shaimaa Eyoun ist eine von wenigen

Von rund dreihundert Bewerbern haben nur etwa fünfzig Schüler ein Stipendium bekommen. Shaimaa Eyoun war eine davon. „Aber alle waren wirklich toll und fleißig. Sie hätten es alle verdient gehabt!“, betont sie mit Nachdruck. Eine weitere Stipendiatin ist die 21-jährige Bushra Radi aus Villingen-Schwenningen, die ebenfalls in Syrien geboren ist.

Aufgewachsen ist die Shaimaa Eyoun in Duma, der neuntgrößten Stadt Syriens. Duma gehört zum Ballungsraum Damaskus. Dort lauerten täglich gefahren durch den Krieg. So würde sie beispielsweise auch nichts über den Verbleib ihres Vaters nach einer Festnahme wissen. „Wir wissen nicht wie es ihm geht oder ob er noch lebt“, berichtete die 19-Jährige. Um den Gefahren in ihrer Heimat zu entgehen kamen zuerst ihre 23 und 21 Jahre alten Brüder nach Deutschland. Sie und ihre Mutter folgten ein Jahr darauf. Shaimaa Eyoun lebt heute in Bad Dürrheim.

Im Rahmen einer VAB-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf) erhielt sie einen Deutschkurs und lernte grundlegende Dinge und Regeln in Deutschland. Aufgrund dessen konnte sie sich auf ihre Mittlere Reife konzentrieren und schloss diese schon bald mit der Durchschnittsnote von 1,1 ab. „Ich habe nur einen Monat gebraucht um etwas deutsch zu lernen“, betonte sie.

Shaimaa war in ihrer Heimat bereits Spitzenreiterin

Schon in ihrer Heimat erbrachte sie schulische Meisterleistungen: In Syrien besuchte sie ein Gymnasium und schloss dort die Mittlere Reife als beste Schülerin in Damaskus ab. Leider würde ihre dortige Mittlere Reife hier nur als Hauptschulabschluss anerkannt, so Eyoun, die sich momentan auf ihre Ausbildung am Wirtschaftsgymnasium konzentriert.

Sie habe natürlich Heimweh, jedoch fühle Sie sich hier sehr wohl. „Hier gibt es so viel mehr Sicherheit und Möglichkeiten.“ Auch neue Chancen zu ihrer Berufswahl hätten sich ihr aufgetan: Nachdem ihr Ziel zunächst war, Medizin zu studieren, kann sie sich nun auch vorstellen Jura oder Wirtschaft zu studieren. Dort könne sie sich ihre berufliche Zukunft gut vorstellen.

Nebenbei helfe sie gerne ihren Mitschülern, vor allem in Mathe und BWL würden ihre Stärken liegen. Außerdem bringe sie ihrer Mutter deutsch bei. Ihre eigenen Deutschkenntnisse fördere sie vor allem durch das Schreiben von Gedichten auf deutsch.

Die erste Zusage habe sie auf ihrer Abschlussfahrt erhalten. Ihre erste Reaktion sei verhalten gewesen. „Mir war erst gar nicht bewusst, was das bedeutet“, sagt sie und lacht. Erst als sie es ihrem Klassenlehrer erzählte und dieser in Freude ausgebrochen sei, wäre ihr wirklich bewusst geworden, dass sie es geschafft hatte. Je mehr positive Reaktionen sie dazu erleben konnte, desto größer sei auch ihre eigene Freude geworden.

TiL ist mehr als eine rein finanzielle Förderung

Das TiL finanziert die Schüler mit 150 Euro im Monat und bietet neben Zuschüssen zu Veranstaltungen und Aktivitäten, wie Nachhilfe oder Klassenfahrten, auch persönliche Betreuung. „TiL ist mehr als eine finanzielle Förderung“, erklärt die junge Syrerin. „TiL stellt für mich eine Familie da. Es ist eine große Gemeinschaft.“

Im September habe sie die Chance gehabt, die anderen Schüler kennen zu lernen. „Es gab so viele Aktivitäten und es wahr wirklich sehr schön.“, erinnert sie sich. Bald gebe es auch schon das nächste Seminar, zu dem sie sich noch anmelden möchte. Für sie selbst sei es eine sehr schöne Erfahrung gewesen, dass das Umfeld dort so familiär sei und sie könne es kaum erwarten.

Müsste sie sich heute noch mal entscheiden, ob sie sich bei Talent im Land bewirbt, würde sie diese Möglichkeit ohne zu zögern erneut in Anspruch nehmen. „Wenn ihr die Chance habt, dann nehmt sie wahr und bewerbt euch“, appelliert die 19-Jährige an ihre Altersgenossen. „Wer sich dort bewirbt, sollte ruhig stolz auf sich sein. Man sollte sein, wie man ist.“ Dann könne man nämlich auch seine Ziele erreichen.

Schüler können sich jedes Jahr aufs neue um die Chance auf diese Förderung bewerben. Informationen dazu gibt es im Internet.