Die Arbeitsmesse Jobs for Future, die am 12. März, auf dem Messegelände in VS-Schwenningen eröffnet werden sollte, wird abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben. Das teilt die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH in einem von Geschäftsführerin Stefany Goschmann unterzeichneten Schreiben mit.

Demnach werde die Messe nach Absprache mit den Behörden auf den 24. bis 26. September verschoben. Auslöser sei, dass besorgte Eltern und Schulen die Teilnahme ganzer Schulklassen abgesagt haben. „gesundheit ist ein hohes Gut, das nicht nur die SMA, sondern auch die Aussteller geschützt sehen wollen“, heißt es in dem Schreiben.