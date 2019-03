Drei Tage werben knapp 300 Aussteller auf der Jobs for Future um Arbeitskräfte. Nicht um irgendwelche. Die Besten sollen es werden. Fachkräfte ausbilden, heißt 2019 das Zauberwort. Selten hatten es Unternehmen schwerer, qualifizierte Mitarbeiter für ihre Branche zu finden. Für Arbeitnehmer ist das gut. Wer seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen will, gleich ob als Berufsanfänger, Um- oder Wiedereinsteiger, als Studierender oder mit Neuorientierung, kann sich seinen künftigen Arbeitgeber aussuchen.

Egal ob in der Industrie, im Handel oder im Handwerk oder in der Verwaltung. Um aus der Masse der Aussteller herauszustechen und aufzufallen, lassen sich die Unternehmen einiges einfallen. Dabei sollte das eigentliche Thema nicht aus dem Augen verloren werden. Die Besucher sollen sich auf der Jobs for Future nach einem Ausbildungs-, Arbeits- oder Studienplatz umschauen und mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Gut beraten sind die Besucher, die sich für ein kurzes Vorstellungsgespräch am Stand vorbereiten. Und wer weiß, vielleicht bricht bei einem kleinen Kicker- oder Flipperturnier mit dem zukünftigen Chef oder Ausbildungsleiter das Eis und die Einladung zum persönlichen Vorstellungsgespräch kommt. Dann kann man behaupten, man habe den Job "spielend leicht" bekommen.