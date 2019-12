Jessica Bisceglia aus Trossingen ist zur neuen Miss Baden-Württemberg gewählt worden. Sie hat sich unter 7500 Frauen aus ganz Deutschland durchgesetzt. Die 16 Landesfinalistinnen treten im Februar zur Miss Germany-Wahl an. Die 27 Jahre alte Studentin arbeitet als Model und verwaltet mehrere Social Media Kanäle verschiedener Modelabels.

Jessica Bisceglia (rechts) ist zur Miss Baden-Württemberg gewählt. Mit ihr posiert Nadine Berneis, die aktuelle Miss Germany, für die Kameras. | Bild: Tobias Dick

Studiert hat die gebürtige Trossingerin „Molekulare und technische Medizin“ bis zum Bachelorabschluss, danach kam noch ein Master als „Technical Physician“ und der dadurch erhaltene Ingenieurs-Titel dazu. Ihre Freizeit verbringt die junge Frau mit Familie und Freunden. Darüber hinaus spielt Sport eine wichtige Rolle in ihrem Leben, sei es Handball, das sie schon seit 13 Jahren auf Vereinsebene spielt, oder das Fitnesstraining. Zunächst will Bisceglia sich nun aber voll und ganz auf die Model-Karriere konzentrieren, bevor sie den Einstieg in die Welt der Medizintechnik wagt.