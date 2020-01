von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Streuobstwiesen gehören zum Landschaftsbild der Baar. Aber die Bestände sind am Schrumpfen. Seit einiger Zeit kümmert sich der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar um Neupflanzungen auf diesen Flächen. Damit auch die Pflege, vor allem der Obstbaumschnitt, langfristig und über ehrenamtliches Engagement gesichert werden kann, bietet das Landwirtschaftsamt jetzt einen Ausbildungskurs zum geprüften Obst- und Gartenfachwart ein.

Donaueschingen Neue Apfelbäume wachsen jetzt auf der alten Aasener Streuobstwiese am Katzenrain Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot richtet sich an alle interessierten Privatleute, die ihren eigenen Garten fachlich kompetent bearbeiten und pflegen wollen und sich vielleicht künftig auch ehrenamtlich um den Baumschnitt auf der Streuobstwiese im Ort kümmern möchten. Initiator der Fachwarteausbildung ist der Landesverband der Obst- und Gartenbauvereine. In den vergangenen 20 Jahren wurden in Baden-Württemberg 3500 Fachwarte ausgebildet. In der Region Schwarzwald-Baar kümmert sich Gartenbauingenieur Edgar Lamparter im Landwirtschaftsamt Donaueschingen um diesen Arbeitsbereich.

Wirksamer Naturschutz

Ziel des Kursangebotes ist die Förderung und Pflege der privaten und kommunalen Streuobstflächen, der Gartenkultur und die Unterstützung eines wirksamen Naturschutzes. Etwa 100 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis sind dazu über den Zeitraum von Ende Januar bis Mitte Oktober 2020 verteilt.

Mit offiziellem Zertifikat

Bei entsprechendem Interesse kann parallel zum Fachwartekurs noch die Sachkunde für Pflanzenschutz erworben werden. Zum Auftakt sind alle Interessierten am 24. Januar zu einem Informationsabend eingeladen. Die Praxis (Baumschnitt) findet an etwa acht Samstagen im Zeitraum von Anfang Februar bis Mitte April statt. Dazu kommen Besuche von Versuchsanstalten und Obstlehrpfaden. Die Ausbildung endet im Oktober 2020 mit einer vom Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg zertifizierten schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung.