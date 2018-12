Das Schicksal der Landwirtsfamilie Schwörer aus VS-Pfaffenweiler hat im Sommer viele Menschen zutiefst berührt. Binnen sechs Wochen sterben fast alle Rinder der Schwörers. Die Familie traf dabei keine Schuld.

Bakterium rafft Rinderherde dahin

Insgesamt 54 Kühe und Rinder verenden am Botulismus-Erreger. Die Tiere wurden von einem Bakterium vergiftet, das ein starkes Nervengift produziert. Wahrscheinlich ist ein Tierkadaver über das Mähwerk ins Futtersilo geraten, wo er sich zersetzt und dem giftigen Erreger einen Nährboden bereitet hat. Schützen kann man sich als Landwirt kaum. Für die Familie ist die Situation belastend. „Das sind keine Maschinen, sondern Tiere, zu denen man auch eine relativ enge Bindung pflegt", erklärte Sabine Schwörer und blickte in den fast leeren Stall. Es herrscht Ratlosigkeit und Entsetzen, die wirtschaftliche Grundlage der Familie ist bedroht.

Spendenaktion sprengt alle Erwartungen

Als Martina Braun, Landtagsabgeordnete und selbst Landwirtin, von dem Schicksal der Schwörers hört, zögert sie nicht lange und initiiert ein Spendenkonto mit der Absicht, für die Familie zu sammeln. Dann geschah jedoch etwas, womit niemand gerechnet hatte: Als der Fall an die Öffentlichkeit kommt, rollt eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft und Soldiarität durch die gesamte Region.

Schwarzwald-Baar 54 tote Rinder: Familie Schwörer braucht Hilfe Das könnte Sie auch interessieren

Knapp 94 000 Euro werden gespendet, der unverschuldete Schaden ist mehr als Wett gemacht und die Zukunft des Bauernhofs ist gesichert. "Wir sind so überwältigt, dass wir es nicht in Worte fassen können." Für Familie Schwörer grenzt die Geschichte ihres Sommers an ein kleines Wunder.