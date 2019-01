von Uwe Spille

Nein, einfach macht es Abdel-Samad seiner Zuhörerschaft nicht. Das gut gefüllte Theater am Ring erlebt einen Mann, der differenzieren kann, weil er von eigenem Erleben, tiefer Nachdenklichkeit und Einsicht in die Materie geprägt ist. Und so kommt es zu pointierten Aussagen, die auch missverstanden, gar missbraucht werden können.

Dass der politische Islam bekämpft werden muss, ist wohl unumstritten. Dass der Islam deswegen abzulehnen sei, nein, soweit geht Abdel-Samad nicht. Die meisten Muslime seien wie Katholiken auch. Sie sind zwar mit ihrer Religion verbunden, die wenigsten allerdings brennen dafür, die meisten köcheln eher auf Sparflamme oder nehmen den spirituellen Weg. Dass andererseits kirchliche Würdenträger Muslimbrüdern die Hand reichen, wie es Abdel Samad kopfschüttelnd berichtet, ist fürwahr ein realitätsfremdes Getue, das auch hier in der Region beobachtet werden kann.

Dass die Politik gern auch ein Märchen der Integration erzählt, ist natürlich Wasser auf den Mühlen von rechten Gruppen in Deutschland. Abdel-Samad hierfür in diese Ecke zu drängen, wäre ungerecht. Wenn man aber immer nur einseitig von misslungener Integration der muslimischen Art berichtet, verliert man den Blick für andere schmutzige Ecken der fehlgelaufenen Integration, die nicht so auffällig daherkommen, jedoch nicht weniger gefährlich für eine Demokratie sind.

Das beginnt bei der italienischen Mafia, deren Clans sich in Deutschland höchst erfolgreich und zersetzend breit gemacht haben, geht über millionenfach zugewanderte Deutsche aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, die sich heute von Putin-treuen Nachrichtensendern mit Fake-News in die Arme von autoritätshörigen Parteien treiben lassen. Und endet nicht zuletzt bei „Bio-Deutschen“, wie sie Abdel-Samad ironisch nennt, die sich längst von jeder Form der Demokratie verabschiedet haben und sich in ihrem Reichsbürgertum als die besseren Deutschen wähnen.