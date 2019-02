von Lea Spormann

Einmal um die ganze Welt reisen: Diesen Traum haben viele, doch nur die wenigsten setzen ihn in die Tat um. Albina Chafisuf aus Villingen-Schwenningen und ihr Freund haben sich diesen Traum erfüllt und sind ein Jahr nach dem Abitur um die Welt gereist. Dabei haben sie über 100 Länder gesehen und verschiedene Kulturen hautnah erlebt. Insgesamt drei Jahre lang waren das Paar unterwegs.

Der Wunsch zu einer solchen Reise kam Albina Chafisuf bei einem Schulaustausch in Peru, den die Königsfelder Zinzendorfschulen veranstalteten. "Wir haben mit unserer Reise in Russland angefangen und sind von dort aus dann weiter nach Kanada gereist", erzählt die 27-jährige. Danach ging es durch Mittel- und Südamerika und anschließend nach Thailand, Ägypten, in den Irak, nach China und nach Indien.

Begegnung mit einer Giftschlange

Auf ihrer Reise haben die beiden viele Abenteuer erlebt, beispielsweise in Honduras: "Wir wollten dort einen Freund besuchen und sind dann im Dschungel in einem natürlichen Pool geschwommen", erzählt sie. Als Albina eine Schwimmpause einlegte und am Rand saß, lag plötzlich eine riesige Schlange hinter ihr. "Ich sprang auf und schrie. Mein Freund kam dann zu mir, um die Schlange zu vertreiben", berichtet sie. Als sie später bei der Familie des Freundes angekommen waren, zeigten sie ein Bild der Schlange. Ein Anwesender erzählte ihnen, dass das eine Lanzenotter war, eine extrem giftige Schlange, die für viele Todesfälle verantwortlich ist. "Ich hatte also großes Glück", sagt Albina Chafisuf im Nachhinein.

Albina Chafisuf mit ihrem Freund vor einem Gleitscher in Perito Moreno in Argentinien. Drei Jahre war das Paar unterwegs. | Bild: Albina Chafisuf

Viermal von Räubern überfallen

Doch so viel Glück hatten die beiden nicht immer. Viermal wurde das Paar, das viel im Zelt und per Anhalter unterwegs war, um das Geld beisammen zu halten, überfallen. "Einmal waren wir in einer Unterkunft, als plötzlich ein Mann vor unserer Tür stand und auf Spanisch sagte, dass wir 5000 Euro unter der Tür durchschieben sollten. Glücklicherweise hatte der Besitzer bereits abgeschlossen, wodurch der Mann nicht hinein kam", erzählt Albina Chafisuf. Als sie einen Blick nach draußen warf merkte sie, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und eine Pistole dabei hatte. "Wir hatten große Angst und schmiedeten schon Fluchtpläne für den Fall, dass er doch in das Zimmer gelangen sollte", erzählt sie.

Positive Erfahrungen überwiegen

Doch auch wenn es ein paar furchteinflössende Erlebnisse gab: die positiven Erfahrungen überwiegen. "Wir haben auf unserer Reise so unglaublich viel Gastfreundschaft erfahren, auch von Leuten die sehr sehr wenig hatten", erzählt die 27-Jährige. Als sie in Hongkong waren, wurden sie von einer Familie zum Essen eingeladen, die zu viert in einer kleinen Einzimmerwohnung lebte. "Die Mutter hatte für uns ein riesiges Festmal aufgetischt, obwohl sie selbst nicht viel hatten", sagt sie.

Bunte Häuser: Die Altstadt von Tiflis in Georgien eignet sich gut als Fotomotiv. | Bild: Albina Chafisuf

Die drei Jahre lange Reise hat die beiden rund 50 000 Euro gekostet. Das Geld hatten sie sich nach dem Abitur selbst erarbeitet. Dennoch war die Reise für die beiden jeden Cent wert. "Es hat meinen Horizont erweitert", erzählt Albina Chafisuf. Sie hat jetzt eine andere Einstellung zum Leben und den anderen Kulturen. "Am besten an der ganzen Reise hat mir Mittelamerika gefallen, da ich durch meine Spanischkenntnisse viel mit den Einheimischen reden konnte", sagt sie. In der ganzen Zeit hat das Paar auch ihre Heimat und ihre Familien vermisst, gibt die 27-jährige zu. "Europa ist einfach das gelbe vom Ei.

Das eigene Bett ist am gemütlichsten

Wir haben hier eine gute Versorgung und Infrastruktur, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern", sagt sie. Besonders gefreut haben sich die beiden nach der Rückkehr über die warme Dusche und das gemütliche Bett. "Ich habe bei der Reise vor allem gelernt mein Leben und die Zeit mehr zu schätzen und sie zu genießen", sagt Albina Chafisuf. Außerdem hat sie viel über Gastfreundschaft gelernt und dass diese in jeder Kultur existiert, egal wo auf der Welt man gerade ist. Nun studieren die beiden Abenteurer in Erlangen Psychologie, doch ihre Reise ist längst noch nicht vorbei: "Wir möchten weiterhin viel Reisen, das nächste Ziel wird Afrika sein, denn dort waren wir bisher noch nicht so richtig", sagt Albina Chafisuf mit Vorfreude in der Stimme.