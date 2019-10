Am Mittwoch feierte das Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg seinen zehnten Geburtstag mit dem Innoxday in der Neuen Tonhalle und in der Neckarhalle parallel. Hier gibt es einige Impressionen von der Veranstaltung in der Tonhalle.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein