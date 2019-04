Bereits zum fünften Mal in Folge ist die Zahl der Schüler rückläufig, die im Landkreis an den allgemein bildenden und den beruflichen Gymnasien das Abitur ablegen wollen. Waren es im Jahr 2015 noch 632 Schüler, ist die Zahl seitdem kontinuierlich gesunken. 2019 werden noch 522 Gymnasiasten in den Prüfungen ihr Wissen unter Beweis stellen.

Rückgang von knapp acht Prozent

Zum Vergleich: 2016 waren es 575 Prüflinge, 2017 599 Schüler und 2018 noch 569 Abiturienten. Allerdings ist der Schwarzwald-Baar-Kreis mit dieser Entwicklung nicht alleine. In acht der zehn Landkreise im Regierungsbezirk Freiburg sind die Zahlen ebenfalls rückläufig. Einzig die Landkreise Emmendingen (plus zwei Schüler) und Lörrach (plus 27 Schüler) bilden hier die Ausnahme.

Auch an den beruflichen Gymnasien gibt es einen Rückgang zu verzeichnen: 2019 werden im Schwarzwald-Baar-Kreis 437 Schüler ins Abitur gehen. Im Vorjahr waren es laut der Statistik des Regierungspräsidiums noch 471 Absolventen. Daraus ergibt sich für den Landkreis insgesamt ein Rückgang an Prüflingen von 7,8 Prozent oder 81 Schülern. Auch an den beruflichen Gymnasien ist dies eine überregionale Entwicklung, die alle Landkreise im Regierungsbezirk Freiburg mit Ausnahme des Landkreises Waldshut und dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald betrifft.

Die schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen beginnen Ende des Monats und dauern vom 30. April bis zum 10. Mai. Zwischen dem 1. und dem 9. Juli werden die mündlichen Prüfungen abgenommen. Etwas früher dran mit dem Pauken für die Prüfungen und den Vorbereitungen sind die angehenden Abiturienten der beruflichen Schulen: Hier haben die schriftlichen Prüfungen bereits am Dienstag begonnen und dauern noch bis zum 12. April. Der Zeitraum der mündlichen Prüfungen ist gleich wie bei den allgemeinbildenden Gymnasien. Zudem absolvieren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier jedoch noch eine Kommunikationsprüfung in den Fremdsprachen.