Vier Stunden abwechslungsreiche Unterhaltung bot die Burgzunft Hammereisenbach ihren Gästen beim Zunftball in der Hammereisenbacher Festhalle am Freitagabend. Sehr stark vertreten beim Programm war die Zunftjugend. Für die musikalische Umrahmung beispielsweise mit Narrenmarsch und Badner Lied sorgte der Musikverein Hammereisenbach unter der Leitung der „Fasnet-Dirigentin“ Bianca Willmann. Durch das Programm des Abends führten ein Bauer (Rolf Dorer) und eine Reporterin der FAZ (Praxedis Dorer) die in Hammereisenbach nach einer heißen Story aus der Landwirtschaft suchte. Tänze, Sketsche und Büttenreden wechselten sich ab, die Gäste hatten an diesem Abend sehr viel zu lachen.