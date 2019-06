Viele reden über Umweltschutz und Müllvermeidung, Sandra Scheller aber hat konkret gehandelt und den ersten Unverpackt-Laden im der Region eröffnet. In Zimmern ob Rottweil können Kunden jetzt von Nudeln, Reis, Müsli, Schokolade, Putzmitteln, Kaffee, Hülsenfrüchte, Seife, Zahnpasta und Zahnbürsten, Gewürze und Gummibeerchen alles offen einkaufen.

Die Motivation: Sandra Scheller ist Mutter dreier Kinder und das Thema Umweltschutz liegt ihr sehr am Herzen. „Gerade die vielen Plastikverpackumgem haben mich immer schon extrem gestört.“ In Konstanz hat sie dann erstmals im einem Unverpackt Lladen eingekauft und war begeistert. „Ich habe dann immer gehofft, dass es so etwas bei uns auch mal geben wird.“ Da dies nicht geschah, reifte in Sandra Scheller der Wunsch, selbst so einen Laden zu eröffnen. In Zimmern stand längere Zeit eine alte Metzgerei leer und da wusste die junge Frau: Das wird mein Laden.

An der Kasse wiegt Sandra Scheller alles sorgfältig ab, zieht das Gewicht des Gefäßes ab und berechnet den Preis. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Unverpackt Laden ist in der Hauptstraße 3 in Zimmern ob Rottweil. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Hilfe vom Vermieter: Der Vermieter ist ihr entgegengekommen und hat gewisse Sanierungskosten übernommen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie dann die Ärmel hochgekrempelt und den Laden renoviert. „Gleichzeitig musste ich ja einen Businessplan für die Banken machen und mich um Kredite kümmern“, schildert Sandra Scheller die Herausforderungen, vor denen sie stand. Anfang Juni war es dann soweit: Der Unverpackt Laden in Zimmern konnte eröffnen, von Mittwoch bis Samstag bietet Sandra Scheller ihre Waren an, an zwei Tagen arbeitet sie bei einer Krankenkasse. „Das Risiko war mir doch zu groß, meinen Job ganz aufzugeben.“ Mit drei Kindern brauche sie da eine gewisse Sicherheit.

SÜDKURIER-Redakteurin Claudia Hoffmann nutzt die Chance und kauft Couscous ein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Möglichst regional und bio: Für Sandra Scheller war klar, dass sie möglichst viele Produkte aus der Region anbieten will, schließlich schonen auch kurze Transportwege die Umwelt. Allerdings tauchten hier schnell die ersten Probleme auf, vor allem da sie auch Bio-Waren möchte. „Es ist gar nicht einfach, die Produkte auch in umweltfreundlichen Verpackungen zu bekommen.“





Um Waren auf Paletten zu sichern, werden diese von den Speditionen zum Beispiel komplett in Plastik verschweißt. Mit vielen Lieferanten ist Sandra Scheller in ständigem Kontakt und bohrt nach, ob denn an der Verpackung nicht etwas geändert werden könnte.

Zum Leidwesen von Sandra Scheller liefern Speditionen die Ware in Plastik verschweißt, das geschieht zur Sicherung und lässt sich nicht vermeiden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Lieferungen: „Die Nudeln beziehe ich von Albgold und die kommen jetzt in einem Karton.“ Die Firma sitzt in Trochtelfingen und Spaichingen. Allerdings werden nur bestimmte Produkte so geliefert, das heißt die Auswahl schränkt sich für Sandra Scheller ein. „Und gerade Nudeln laufen super, vor allem die Dinkel-Sachen, und da möchte ich schon eine gewisse Vielfalt anbieten.“ Da sie nur einen sehr kleinen Lagerraum hat, kann die Geschäftsfrau keine großen Mengen bestellen und dann wird es bei manchen Lieferanten schon schwierig, wenn sie nur 20 Kilo eines Produktes möchte.

Die Schokolade wird künftig in Fünf-Kilo-Säcken geliefert, statt wie bisher nur ein Kilo -für Sandra Scheller ein kleiner Erfolg. Bei den Gummibärchen ist sie noch nicht soweit: Da sind 2,5 Kilo in Plastik abgepackt und ihre Wunsch, die Menge auf fünf Kilo zu erhöhen, wurde bislang noch nicht gehört. Umfangreich ist das Sortiment an Putzmitteln, alles Bio-Qualität: „Und auch noch regional aus dem Deggenhauser Tal“, freut sich Scheller. Sie hat unter anderem Kraftreiniger, Waschmittel, Geschirrspülmittel und Glasreiniger in großen Kanisten vorrätig, aus denen die Kunden das gewünschte Produkt abfüllen.

Das Sortiment an biologischen Putzmitteln ist groß. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das läuft gut: Sandra Scheller will von ihren Kunden wissen, was diese gerne einkaufen möchten: „Ich versuche dann, wenn möglich, mein Sortiment anzupassen.“ Besonders gut läuft der Kaffee, den sie in drei Sorten anbietet. Die Bohnen kommen von der Lebenshilfe in Rottweil und werden im Laden frisch gemahlen.

Drei Sorten Kaffee gibt es in dem Unverpackt Laden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Kaffee von der Lebenshilfe in Rottweil wird frisch gemahlen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mit einem Edelstahltrichter füllt Sandra Scheller den frischgemahlenen Kaffee in die mitgebracht Dose um. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Behälter: Die Kunden kommen mit Tupperschüsseln, Glasflaschen, Jute- oder Leinensäckchen und alten Marmelade-Gläsern. Wer nicht ausreichend Abfüllgefäße dabei hat, kann in einer Kiste kramen: Hier kann jeder Behälter, die er nicht braucht, hineinstellen. „Da kann sich dann jeder bedienen.“ Leinen-Säckchen in allen Größen bietet Sandra Scheller auch an, ebenso selbstgenähte Reinigungs- und Taschentücher.

So werden die Waren aufbewahrt: Die Teigwaren sind in großen Edelstahltöpfen ausbewahrt, für die Scheller kreisrunde löcher in langen Tischen ausgesägt hat. Mit Edelstahlschöpfern oder Zangen füllt sich jeder sein Produkt ab.

Die Nudeln sind in großen, in die Tische eingelassenen Edelstahl-Töpfen aufbewahrt und können von dort mit dem Schöpflöffel in das eigene Behältnis umgefüllt werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mit dem Lebensmittel-Kontrolldienst ist Sandra Scheller in engem Kontakt und hat sich umfassend beraten lassen. Schließlich muss alles hygienisch einwandfrei sein und hier erfüllt der Laden alle Voraussetzungen. „Schwieriger wäre es bei verderblicher Ware und Produkten, die gekühlt werden müssen“, so Sandra Scheller. Alexandra Kronschnabel von der Lebensmittel-Überwachung des Landratsamtes Rottweil ist gerade vor Ort, um eine Kontrolle durchzuführen. Sie findet das alles sehr gelungen. „Beim Auffüllen berühren die Kunden die Ware ja nicht.“ Die Edelstahl-Schöpfer seien leicht zu reinigen, auch das ist positiv.

Das sagen die Kunden: Die Kunden schätzen das Angebot des neuen Ladens: „Ich bin früher einmal in der Woche nach Freiburg gefahren in den dortigen Unverpackt Laden“, erzählt Sabrina Papke aus Tuningen. Ihr Ziel ist es, möglichst plastikfrei zu leben und da sei der neue Laden in der Region eine echte Hilfe.

Sabrina Papke wiegt ihre mitgebrachten Gläser aus und notiert das Gewicht mit einem Stift direkt auf dem Glas. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch Barbara Vosseler aus Niedereschach findet das Angebot super: „Da kann man wirklich viel für die Umwelt tun.“ Sie hat auch eigene Plastikgefäße mitgebracht und interessiert sich für die Putzmittel.

Die Öffnungszeiten: Der Unverpackt Laden in der Hauptstraße 3 in Zimmern hat Mittwoch bis Freitag von 9.30 bis 12.30 und von 16 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Infos im Internet unter https://unverpackt-zimmern.business.site