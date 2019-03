Noch stärker als in den Vorjahren rückt bei der Jobs for Future, die vom 14. bis 16. März auf dem Messegelände in VS-Schwenningen stattfindet, die Gewinnung von Fachkräften in den Fokus. Spezielle Plattformen sind explizit auf Fachkräfte für Industrie und Gewerbe, Handel und Handwerk zugeschnitten. Zudem spielt das Thema virtuelle Realität eine immer bedeutendere Rolle.

Mit 298 Ausstellern auf 10 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erreicht die Jobs for Future neue Spitzendimensionen. "Wir sind komplett ausgebucht", sagt Patricia Rademacher von der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH bei der Präsentation des Angebots, das sich an die gesamte Arbeitswelt richtet. Ob Arbeitsplatzsuche, berufliche Neuorientierung, Aus- oder Weiterbildung und Studiengänge. "Kurz gesagt, die Jobs for Future richtet sich an alle, die sich beruflich orientieren wollen", fasst Rademacher zusammen.

Um an das wertvollste Kapital eines Unternehmens, nämlich die Mitarbeiter zu kommen, fahren die Aussteller teils schwere Geschütze auf. Neben reinen Informationen zu Berufsbildern und freien Stellen gibt es jede Menge Mitmachangebote, die die Aufmerksamkeit der Messebesucher auf sich ziehen sollen. Ein großes Thema ist dabei die virtuelle Realität (VR), das längst mehr als eine Spielerei ist. Mit speziellen Computer-Brillen können Situationen aus dem beruflichen Alltag simuliert werden. Ganz ungefährlich und ohne Investition teuren Rohmaterials. Wer möchte, kann durch ein menschliches Herz spazieren und den Herzschlag hautnah erleben, einen Kran aus 30 Metern Höhe steuern oder sich durch ein Spritzgusswerkzeug bewegen.

Speziell für Fachkräfte wird es unter dem Motto "Work4Future – Chancen für Fachkräfte" eine speziell gestaltete Fläche geben auf der, abseits des Vortragsprogramms die Teilnehmer an interaktiven Workshops teilnehmen können. Themenbereiche wie agiles Arbeiten und digitales Lernen stehen dabei ebenso auf der Agenda wie der Umgang mit der virtuellen Realität.

Die Jobs for Future wird unterstützt von Kooperationspartnern wie Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer Konstanz, Landratsamt, Regionalbüro für berufliche Fortbildung und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Alle Einrichtungen werden auf der Messe ihre Kompetenzen ausspielen. Tagesaktuelle Stellenmärkte und Datenbanken bieten Zugriff auf freie Stellen in nahezu jeder Branche. Zudem stehen die bewährten Angebote wie Impulsvorträge und dem IHK-Parcours UFO, bei der Schüler sehen können, wie ein Unternehmen funktioniert, zur Verfügung. Auch werden von den staatlichen Schulen Scouts eingesetzt, die Schüler gezielt zu Ausstellern bestimmter Branchen führen.

Auch für neu zugezogene Bürger gibt es spezielle Angebote, die neben reinen Berufsangeboten auch Informationen zu Themen wie Sprache und Wohnen bieten.

Um ungezwungen zu plaudern, gibt es am Freitag, 15. März, ab 17 Uhr speziell für Fachkräfte und Hochschulabsolventen ein "Meet the Chief". Rund 15 Unternehmer der Region haben sich angemeldet, und gehen in die Offensive und suchen das Gespräch mit den vielleicht zukünftigen Mitarbeitern.