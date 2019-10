Nach acht Jahren ist die Königsfelder Michael-Balint-Klinik endgültig zahlungsunfähig. Derzeit wird Sozialplan für 100 Mitarbeiter wird verhandelt, die Verhandlungen sollen noch im Oktober beendet sein. Harsche Kritik hagelt es am Gebaren des Landessozialministeriums und auch am zuständigen Minister Manfred Lucha.

Die Michael-Balint-Klinik, eine anerkannte Fachklinik für Psychosomatik und Ganzheitsmedizin in Königsfeld, wird den Betrieb einstellen. Nach exklusiven Informationen des SÜDKURIER war ein Insolvenzverwalter am Dienstag in der Klinik am Königsfelder