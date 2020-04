Anfangs hatten es heimische Waren in Bioqualität schwer, doch heute profitieren Hofläden und Demeter-Unternehmen vom gewachsenen Umweltbewusstsein

Das Thema Regionalität hat sich in den letzten Jahren bei Fleisch, Brot, Obst und Gemüse zu einem Trend-Thema in den Lebensmittelmärkten entwickelt. Ob nun Gastronomie, Handel, Industrie, Erzeuger, Länder, Verbände oder in der Politik, alle haben