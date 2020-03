Angestellte Sofia Schulz hat gerade ihre Ausbildung abgeschlossen, in der es um viel mehr geht, als um Waschen, Schneiden und Fönen

Haare machen Leute. Für so manche Menschen ist die Haarpracht das wichtigste Accessoire. Eine gute Frisur ist eine elementare Voraussetzung für unser Aussehen, ob wir uns wohlfühlen. So trägt ein Friseur eine hohe Verantwortung, was sich allerdings