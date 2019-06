Die Anzeichen für unruhiges Fahrwasser hatten sich zuletzt erhöht: Die Oberndorfer Waffenschmiede Heckler und Koch steckt offenbar in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Auslöser ist die Konzernbilanz für 2018. Im Anhang des Dokuments, das auf der Webseite des Unternehmens öffentlich einsehbar ist, warnen die Prüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG vor „wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit“ und vor einem „Liquiditätsrisiko“.

Produktionsprozesse müssen verbessert werden

Auf Seite 98 des Dokuments heißt es, dass der Fortbestand der Gesellschaft davon abhängig sei, dass die Liquiditätsflüsse für das Jahr 2019 und folgende deutlich höher ausfallen als im Referenzjahr 2018. Dies könne, so KPMG weiter, nur erreicht werden, „wenn die Produktionsprozesse nachhaltig so verbessert werden, dass die geplanten Ausbringungsmengen bei margenseitig günstigerem Produktmix erreicht werden können.“

Der Schriftzug des Waffenproduzenten Heckler und Koch steht vor der Firmenzentrale. | Bild: Bernd Weissbrod

Das heißt im Klartext, dass das Ziel nur erreicht werden kann, wenn die Prozesse so verbessert werden, dass die Produktionsmenge mit jenen Produkten erreicht werden, die der Firma auch gute Gewinnmargen bringen. Sollte dies nicht gelingen, so das Resümee der Wirtschaftsprüfer, bestünden weitere Finanzierungsnotwendigkeiten, für die es dann externer Quellen bedürfe. Könnten diese im Ernstfall nicht in Anspruch genommen werden, bestehe ein „bestandsgefährdendes Risiko“. Eine entsprechende Nachfrage ließ Heckler und Koch bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Rote Zahlen trotz voller Auftragsbücher

Heckler und Koch kämpft trotz voller Auftragsbücher und gestiegener Umsätze weiter mit roten Zahlen. 2018 lag der Verlust bei 8,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen im April mitteilte. Im Vergleich zu 2017 war das eine Besserung, damals waren es 13,4 Millionen Euro Verlust. Der Umsatz stieg 2018 um 21 Prozent auf 221 Millionen Euro. Allerdings zogen die Kosten noch stärker an, etwa für Material und Personal. Zudem wuchsen die Schulden. Das aufgenommene Fremdkapital belief sich auf 231 Millionen Euro und damit fast 50 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

Belegschaft stimmt Mehrarbeit zu

Vor einigen Wochen erst hatte die Belegschaft für einen Lohnverzicht gestimmt. Laut der Gewerkschaft IG Metall stimmten 52,3 Prozent der Mitarbeiter für die Annahme eines Tarifvertrags, der eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit um 2,5 auf 37,5 Stunden vorsieht. Geld für die Mehrarbeit gibt es indes nicht.

Irritationen in Berlin

Das Unternehmen hatte zuletzt auch in Berlin für Irritationen gesorgt, als ein Vorwurf an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) öffentlich wurde, wonach keine fairen Kriterien bei der Auftragsvergabe für ein Nachfolgemodell des Sturmgewehrs G 36 angelegt würden. Das Gewehr ist bislang die Ordonnanzwaffe der Bundeswehr. Dementsprechend lukrativ wäre die Lieferung eines neuen Modells.

Unterschiedliche Ausführungen des Sturmgewehrs G36 am Firmensitz des Waffenproduzenten Heckler und Koch in Oberndorf. | Bild: DPA

Hekler und Koch verwies in einem Schreiben an die Ministerin auf Kriterien, die zu einem Gewehr führen könnten, das „nicht den Einsatzbedingungen und den Mindestanforderungen an den Eigenschutz der Soldaten“ entspreche. Hekler und Koch hatte vorgeschlagen, das Kaliber auf 7,62 Millimeter zu vergrößern. Allerdings sei das Gewicht der Waffe nur mit dem Kaliber 5,56 Millimeter erreichbar, das auch beim Modell G 36 verwendet wird.