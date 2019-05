von Rüdiger Fein

„Ja zu Europa“ lautet der Titel einer Kampagne der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Ja zu Europa“ sagt auch Steffen P. Würth, Vizepräsident des Kampagnenträgers und Geschäftsführer der Straub-Verpackungen GmbH in Bräunlingen.

Ja zu Europa sagen auch IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez und Philipp Hilsenbek, die in einer Informationsveranstaltung aktuelle Zahlen und die Ergebnisse einer Umfrage präsentierten und gleichzeitig ein deutliches Plädoyer für den regionalen wie auch für den europäischen Mittelstand abgaben.

Altmaier zu Gast am 23. Mai

So wolle man bei der Regionalkonferenz, zu der die Handelskammer am 23. Mai einlädt und zu der auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier seine Teilnahme zugesagt hat, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über die Industriestrategie über die Bedeutung des Mittelstands sprechen.

In diesem Zusammenhang forderte Steffen Würth eine stärkere Berücksichtigung von Meinungen fachkundiger Experten und dass bei Entscheidungen nicht in erster Linie die politische Klientel bedient werde. Dabei gelte es auch, die europaweit teilweise weit auseinanderklaffenden Extrempositionen zu tragfähigen Kompromissen zusammenzuführen.

„Kein Wahlkampf“

„Es ist nicht die Aufgabe der IHK, in den Wahlkampf einzugreifen – und das ist auch nicht beabsichtigt mit der aktuell laufenden Kampagne“, dementiert Thomas Albiez auf die Frage nach dem Motiv der IHK. „Wir wollen nur informieren und auf die Wichtigkeit des europäischen Binnenmarktes insbesondere für das Exportland Deutschland hinweisen“, so der Hauptgeschäftsführer. Aber man wolle auch dafür werben, zur Wahlurne zu gehen, ergänzt Vizepräsident Steffen Würth.

Jugend ist gefragt

„Wir wissen um das Interesse unserer Jugend an Europa“, informiert Philipp Hilsenbek über eine soeben abgeschlossene Onlinebefragung von Jugendlichen. Dort bejahten mehr als 90 Prozent der befragten 16- bis 29-Jährigen die Frage nach dem Interesse an Europa. Zwar sei die Umfrage nicht repräsentativ, aber sie gebe zumindest ein Stimmungsbild, so Geschäftsbereichsleiter Philipp Hilsenbek. Ganz oben stehen die Interessengebiete Politik und Gesellschaft. Außerdem bewerteten 55,6 Prozent der Jugendlichen die Zukunft Europas optimistisch.

Forderungen und Erwartungen

Zu den Hauptforderungen, die man an Europa habe, zähle der Abbau von Handelshemmnissen, die eher wieder zunehmen, so Thomas Albiez. Beispielsweise sei die steuerliche Behandlung des innereuropäischen Warenverkehrs noch sehr kompliziert und auch bei den Abgaben müsse man die Abläufe vereinfachen.

Zu den Forderungen gehören aber auch die noch fehlenden digitalen Rahmenbedingungen oder eine verbesserte europäische Infrastruktur. Mit Bezug auf das aktuelle Brexit-Thema könne man Klein- und Mittelständlern nur raten, mit den Handelspartnern auf der Insel schnellstmöglich neue wirtschaftliche Beziehungen zu entwickeln, soweit noch nicht geschehen.

Ja zu Europa

Mit der Kampagne „Ja zu Europa“ sagt die IHK nach eigenem Verständnis Ja zu Europas Stärken, bekennt sich zu Europas Schwächen und will einen Beitrag leisten zur weiteren Stärkung der Gemeinschaft, deren Bildung man als unumkehrbar sieht. „Die EU hat ein Marketingproblem. Wir sollten daran arbeiten, die Errungenschaften eines geeinten und friedlichen wie auch wirtschaftlich erfolgreichen Europas in den Mittelpunkt der Diskussionen zu stellen“, heißt einer der Lösungsvorschläge aus dem Hause IHK. Auch deshalb hat man die jetzt laufende Kampagne, die mit einer großen Anzahl von Plakaten in nahezu allen Mitgliedbetrieben beworben wird, gestartet, erklärt Vizepräsident Würth. Die Kosten, die unter 10 000 Euro liegen, seien gut angelegtes Geld.

Die Kammer

Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg versteht sich als Interessenvertretung für ihre Mitgliedsbetriebe, die aus Industrie, Handel sowie dem Gast- und Dienstleistungsgewerbe kommen. Mit aktuell mehr als 37 000 Mitgliedsbetrieben gehört die IHK mit Sitz in Villingen-Schwenningen zu den großen Interessenvertretungen. Mit 74 hauptamtlichen Mitarbeitern und fünf Auszubildenden kümmert sich die Kammer nicht nur um die Standortpolitik, sondern gibt auch Orientierung im Paragrafendschungel, wenn es beispielsweise um Arbeitsrecht, Wettbewerb oder Vertragsrecht geht. Mit der IHK-Akademie gibt es auch Aus- und Weiterbildung.