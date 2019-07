von Hanna Mayer

Vor genau einer Woche ist in Rottweil der Ferienzauber eröffnet worden. Bereits zum 31. Mal wird das Kultur- und Musikfestival in der ältesten Stadt Baden-Württembergs ausgetragen. Die Veranstaltungen mit Comedy, Kabarett, Musik und Kunst finden am Wasserturm und im Kraftwerk statt. Bis zum 24. August dauert das Festival noch an.

Prognose für 15 000 verkaufte Tickets

Laut Mike Wutta, dem Ferienzauber-Geschäftsführer, wurde die 10 000 Ticket-Marke Anfang der Woche geknackt. Mit bis zu 15 000 verkauften Tickets und 85 Prozent Auslastung rechnet Wutta bis zum Ende des Festivals. Bislang sind noch nicht alle Veranstaltungen ausverkauft. „Es gibt nicht mehr viele Karten“, so der Geschäftsführer. Wutta zeigt sich sehr zufrieden mit den bisherigen Besucherzahlen. Karten gibt es noch für folgende Events:

Sasha steht am 14. August auf der Bühne im Kraftwerk. Sein Album „Schlüsselkind“ ist auf Platz vier der deutschen Albumcharts. | Bild: Veranstalter

Sasha: Der Künstler gehört zu den erfolgreichsten der deutschen Musikszene: 18 Chartsingles, neun mit Gold und Platin ausgezeichnete Alben. Sein zehntes Studioalbum „Schlüsselkind“ enthält ausschließlich deutsche Lieder und zeugt von einer neugewonnenen Ernsthaftigkeit des Sängers. Am Mittwoch, 14. August, spielt Sasha um 20.30 Uhr im Kraftwerk. Tickets kosten im Vorverkauf 38 Euro und an der Abendkasse 45 Euro. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Rockig wird es mit der Schweizer Band Gotthard. | Bild: Veranstalter

Gotthard: Die Schweizer Rockband kann auf 25 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Mit ihrem Doppelalbum „Defrosted 2“, das wie eine Zeitreise durch ihre Karriere führt, sind die Schweizer auf Tour und legen am Donnerstag, 15. August, einen Stop im Kraftwerk ein. Die Tickets kosten im Vorverkauf 35 Euro, an der Abendkasse 42 Euro. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass eine Stunde früher.

Die Mozart Heroes verbinden Klassik und Rock miteinander. | Bild: Veranstalter

Mozart Heroes: Das Schweizer Duo kombiniert mit einer Gitarre und einem Violoncello unterschiedliche Musikstile wie Klassik und Rock miteinander und lässt daraus eine ganz neue Musikform entstehen. Ihr neues Programm „On Fire“ bringen sie am Donnerstag, 1. August, in dem Zelt am Wasserturm auf die Bühne. 18 Euro kosten die Karten im Vorverkauf, an der Abendkasse sind es 22 Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr.

Beatrice Egli geht mit ihrem Album „Wohlfühlgarantie“ auf Tour. | Bild: Veranstalter

Beatrice Egli: Die 27-jährige Schweizerin gewann 2013 die zehnte Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Mit ihrem Album „Glücksgefühle“ gelang ihr noch im selben Jahr der Durchbruch. Die Werke der Echo-Musikpreisträgerin wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Am Freitag, 16. August, tritt die Sängerin um 20.30 Uhr im Kraftwerk in Rottweil auf. Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 35 Euro und an der Abendkasse für 42 Euro.

Konstanze Kromer spielt Heike in dem Theaterstück „Cavewoman“. | Bild: Veranstalter

Cavewoman: Unter dem Titel „Sex, Lügen und Lippenstifte“ gibt es Theater-Comedy mit Schauspielerin Konstanze Kromer. Das Stück, das lediglich von einer Frau gespielt wird, wurde bereits über 2000 Mal und in über 50 verschiedenen Spielorten aufgeführt. Es handelt von Heike, die kurz vor ihrer Hochzeit mit Tom steht und die typischen Beziehungskonflikte aus weiblicher Sicht darstellt. Am Dienstag, 6. August, wird Cavewoman um 20 Uhr im Wasserturm aufgeführt. Die Tickets kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 36 Euro. Einlass ist um 19 Uhr.

Unter dem Titel „Sex, Lügen und Lippenstifte“ gibt es Theater-Comedy mit Schauspielerin Konstanze Kromer. Das Stück, das lediglich von einer Frau gespielt wird, wurde bereits über 2000 Mal und in über 50 verschiedenen Spielorten aufgeführt. Es handelt von Heike, die kurz vor ihrer Hochzeit mit Tom steht und die typischen Beziehungskonflikte aus weiblicher Sicht darstellt. Am Dienstag, 6. August, wird Cavewoman um 20 Uhr im Wasserturm aufgeführt. Die Tickets kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 36 Euro. Einlass ist um 19 Uhr. Kraftwerkführungen: Am Dienstag, 13. August, gibt es ab 18.30 Uhr stündlich bis 21.30 Uhr inszenierte Kraftwerkführungen mit Robert Weippert. Der Schauspieler führt die Besucher mit humorvollen und lyrischen Vorträgen durch das ehemalige Kohlekraftwerk. Die Tickets kosten zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.

Am Dienstag, 13. August, gibt es ab 18.30 Uhr stündlich bis 21.30 Uhr inszenierte Kraftwerkführungen mit Robert Weippert. Der Schauspieler führt die Besucher mit humorvollen und lyrischen Vorträgen durch das ehemalige Kohlekraftwerk. Die Tickets kosten zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Kostenlose Veranstaltungen: Diese Events am Wasserturm sind kostenfrei: Italienischer Abend (2.08.), Gitarrenduo Figa und Schuss (3.08.), Sparkassen-Familientag (4.08.), Ibiza Breeze (9.08.), Spanische Nacht (10.08.) und Familientag mit Eierflugwettbewerb und Kinderflohmarkt (11.08.).