Das wird ein Fest. Vor allem: Die Feier bekommt auf Wunsch des Jubilars eine akzentuiert christliche Note, so wie es dem C der Partei entspricht: Erwin Teufel wird am 4. September 80 Jahre alt und die Christdemokratische Union des Landes bittet ins Villinger Münster und in die Tonhalle.

14 Jahre lang Ministerpräsident

Ein Festgottesdienst und ein Symposium sind die beiden Pfeiler, wenn am Samstag, 7. September, 17 Uhr, die Festgesellschaft in Villingen zusammenfindet. Erwin Teufel wird zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Feiern hinter sich haben. Sein Geburtstag am 4. September bindet ihn an das Sternzeichen der Jungfrau. „Starker Wille, Feingefühl und Organisationsfähigkeit“, gelten als herausragende Züge dieser Gruppe.

Erwin Teufel während einer seiner legendären Bahnfahrten nach Stuttgart. | Bild: Imago

Die Landes-CDU hebt den gebürtigen Rottweiler jetzt mit Stolz auf den Schild: 2005 legte er sein Ministerpräsidentenamt nach 14 Amtsjahren nieder. Die Partei setzte auf ein jüngeres Gesicht. Die von ihm favorisierte Nachfolgerin Annette Schavan ließ sich nicht durchsetzen – Günther Oettinger gelangte nach vorne.

Viel Politprominenz kommt nach VS

Annette Schavan kommt nun zu Ehren Teufels nach Villingen. Die langjährige Kultusministerin des Landes (1995 – 2005) und spätere Bundesforschungsministerin ist eine der Teilnehmerinnen des Symposiums, das am Samstag in der Neuen Tonhalle stattfinden wird. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer wird in der Einladung als Teilnehmerin der Diskussionsrunde benannt. Die neue Vorsitzender der Bundes-CDU und Bundesverteidigungsministerin reist demnach mitten im Wahlkampf in Ostdeutschland ebenso in Villingen-Schwenningen an wie CDU-Landesgeneralsekretär Manuel Hagel. Luitgard Funk, langjährige Generaloberin des Klosters Untermarchtal komplettiert mit Erwin Teufel den Gesprächskreis. Thema der Runde: Die christlichen Werte in der Gesellschaft von heute und morgen.“

Erwin Teufel mit Ehefrau Edeltraud und Landrat Hinterseh in der Tonhalle. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Großer Zapfenstreich geplant

Erwin Teufel zu Ehren wird es einen Großen Zapfenstreich in Villingen geben. Die Stadt- und Bürgerwehrmusik, der Landesverband der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen und der Landesverband der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Baden-Württemberg-Hohenzollern werden das Ritual zelebrieren.

Festgottesdienst im Münster

Der Festgottesdienst im Münster wird zelebriert von Generalvikar Clemens Stoppel. In Villingen kursiert bereits Verwunderung darüber, weshalb der Münsterpfarrer dieser Messe nicht vorsteht. Aus gut unterrichteten Kreisen heißt es, die organisierende Landes-CDU habe 14 Tage vor dem großen Urlaub von Josef Fischer erstmalig angefragt – zu spät. Fischer weilt nun an der Grenze von Frankreich und Spanien und hätte sich, wie es aus Gemeindekreisen heißt, eine frühere Anfrage sehr erwünscht.

Erwin Teufel beim Besuch von Annegret Kramp-Karrenbauer CDU in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen am 10. Mai im Europawahlkampf. | Bild: Hans-Juergen Goetz