Viele Menschen, die nicht täglich mit Kreispolitik zu tun haben, nehmen das Gremium eher am Rande wahr. Das ist beim Gemeinderat und bei der turbulenteren Bundes-, Landes- und Europapolitik anders. Die Kreisräte können dies aber durchaus als Kompliment ansehen.

Die Bilanz bei den großen Themen Lückenschluss, Ringzug, Breitband und Umweltschutz kann sich in der Gesamtschau sehen lassen. Über eine gut funktionierende Müllabfuhr lässt sich einfach nicht so gut über den Gartenzaun hinweg diskutieren. Es ist nunmal wie so häufig: Nicht geschimpft ist gelobt genug.