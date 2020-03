Öfingen (sgn) Ist Glück Schicksalsmacht oder Lebenskunst? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Vortrag beim Frühstückstreffen für Frauen am Samstag, 14. März, in der Osterberghalle in Öfingen. Alle Frauen sind dazu wieder herzlich eingeladen.

Das Treffen mit Frühstücksbüffet, Vortrag und Musik wird organisiert von einem überkonfessionellen Team von Frauen, die dem Verein „Frühstücks-Treffen für Frauen in Deutschland“ angehören. Es findet zwei Mal jährlich statt. Der Frühjahrstermin ist in Öfingen, der Herbsttermin in Niedereschach.

Als Referent spricht dieses Mal Andreas Malessa. Das Thema des Vortrags lautet „Glück! Schicksalsmacht oder Lebenskunst? Wie ein Mensch Format gewinnt“. Anhand eines Menschen, den eine schicksalhafte Begegnung zum Schenken und Teilen veranlasste und der durch die Hinwendung zu anderen Persönlichkeitsreife und menschliches Format gewann, verdeutlicht Andreas Malessa, warum die Tür zum Glück nur nach außen aufgeht, so die Ankündigung.

Andreas Malessa ist Hörfunkjournalist bei ARD-Sendern sowie Buchautor von Sachbüchern, Biografien und satirischen Kurzgeschichten. Er schrieb die Musicals „Amazing Grace“ und „Martin Luther King“. Seine Talkformate und Dokumentarfilme machten ihn als kompetenten und humorvollen Gesprächspartner bekannt, heißt es. Der evangelische Theologe ist ein viel gefragter Fachreferent für kulturelle, sozialethische und kirchliche Themen. Er ist seit über 40 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt in der Nähe von Stuttgart.

Das Frühstück beginnt um 9 Uhr. Karten für das Frauenfrühstück gibt es im Vorverkauf für 12 Euro bis zum 11. März, unter anderem in Morys Hofbuchhandlungen in VS-Villingen, Bad Dürrheim und Trossingen und der Bücherstube Seyfried in VS-Schwenningen. Weitere Informationen, auch zu den Vorverkaufsstellen bei Bedarf unter Telefon (07464) 41 71.