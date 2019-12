Sie sind deutschlandweit die besten neuen Gesellen in ihren Gewerken: Dennis Berner, Behälter- und Apparatebauer aus Sulz am Neckar, Dennis Mitecki, Chirurgiemechaniker aus Villingen-Schwenningen, und Michael Thurn, Zweiradmechatroniker aus Lenzkirch. Zum Abschluss des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks wurden die drei Nachwuchstalente aus der Region in Wiesbaden zusammen mit den weiteren Bundessiegern gefeiert. Augenoptikerin Nina Zaika, die in Tuttlingen ausgebildet wurde, und Yannic Schlachter, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger aus Albbruck, kamen in Europas größtem Berufswettbewerb auf die zweiten Plätze.

PLW-Bundessieger Dennis Mitecki aus Villingen-Schwenningen (Mitte) mit Hans Peter Wollseifer (links), Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. | Bild: Ruediger Jeske

Mehr als 3000 Nachwuchshandwerker aus über 100 Berufen traten 2019 an, um im Rahmen des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks (PLW) ihr berufliches Können und ihre Leidenschaft fürs Handwerk unter Beweis zu stellen.

„Das ist eine beeindru

Bild: Ruediger Jeske

ckende Bilanz dieses Jahrgangs und ein guter Gradmesser für die hohe Ausbildungsqualität im Handwerk der Region. Wo Betriebe wie Azubis ihr Bestes geben, lässt der Erfolg offensichtlich nicht lange auf sich warten“, gratulierte Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, den Bundessiegern und ihren Ausbildungsbetrieben. Der Wettbewerbserfolg sei eine gute Botschaft für Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen und auch für Betriebe.

Bild: Ruediger Jeske

Großes Lob für den Handwerkernachwuchs gab es auch von Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks: „Die Bundessieger zeigen auf bemerkenswerte Weise die berufliche Exzellenz und Hingabe, die im Handwerk möglich sind und die ihnen in Zukunft buchstäblich alle Türen öffnen.“ Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier unterstrich in seiner Rede die Bedeutung des Handwerks als „Herz des Mittelstandes“: „Regionales Handwerk schafft unverzichtbare Infrastruktur und Perspektiven wie Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und trägt damit zur Wirtschaftskraft und Lebensqualität im ländlichen Raum bei.“