Sie ist ein Schaufenster für Handel, Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft: Am Samstag hat die 60. Südwest Messe in Villingen-Schwenningen ihre Tore geöffnet. Neun Tage lang werden 700 Aussteller mehr als 10 000 Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Bereichen präsentieren. Dazu gibt es eine Vielzahl von Sonderschauen. An den ersten beiden Messetagen kamen rund 28 000 Besucher, 2000 mehr als im Vorjahreszeitraum.

