Eingeladen wurde er als Bundesvorsitzender der Jungsozialisten. Gekommen ist er, mit knapp halbstündiger Verspätung, direkt aus Berlin als stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Kevin Kühnert, aufstrebendes Talent an der Spitze der Sozialdemokraten, war prominenter Gastredner beim politischen Jahresauftakt der Kreis-SPD.

Rund 300 Zuhörer verfolgen die Rede von Kevin Kühnert in der Neckarhalle. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Auf den Tag genau zwei Monate, nachdem Kevin Kühnert im Dezember zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD gewählt wurde, sprach er in der Neckarhalle in VS-Schwenningen vor rund 300 Zuhörern. Neben Kernaussagen zu Themen wie Nahverkehr, Bildung und Energie, die er unter das Gesamtpaket Gemeinwohl packte, stand auch der umstrittene Ausgang der Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen am Tag zuvor auf seiner Agenda.

„Die Ansätze in der Rede von Kevin Kühnert waren gut. Die Frage ist, wie das alles umgesetzt und finanziert werden soll.“ Rolf Maier, VS-Schwenningen | Bild: Sprich, Roland

Am Tag eins nach dem Wahldesaster von Thüringen, bei dem Thomas Kemmerich (FDP) nur mit Unterstützung der AfD genügend Stimmen bekam, um Ministerpräsident von Thüringen zu werden, kam auch Kevin Kühnert nicht umhin, Stellung zu dem Vorgang zu beziehen. „Was wir da in Thüringen erlebt haben, ist eine Unverfrorenheit. Es offenbart die Machtlosigkeit der Bundesparteispitze von CDU und FDP, die Bescheid wussten und entweder nicht den Willen oder die Kraft aufgebracht haben, diese Situation zu verhindern. Und es offenbart die Berechenbarkeit und die Selbstbezogenheit derjenigen, die dieses Projekt in Thüringen vorangetrieben haben.“

Kreisvorsitzende Derya Türk-Nachbauer ist optimistisch, dass die SPD im Schwarzwald-Baar-Kreis für die Bundestagswahl im nächsten Jahr wieder ein Direktmandat holen kann. | Bild: Sprich, Roland

Kühnert unterstellte den betreffenden Abgeordneten von CDU und FDP entweder Kalkül oder Naivität: „Beides disqualifiziert für hohe öffentliche Ämter in unserem Staat.“ Dieser Vorfall wäre für die SPD eine gute Gelegenheit gewesen, die Große Koalition zu verlassen. Dies sei jedoch zu keinem Zeitpunkt Gegenstand einer Überlegung gewesen: „Uns geht es um die Frage, 75 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus gleich zwei etablierte demokratische Parteien aus dem Block derer zu verlieren, die ohne Wenn und Aber dazu stehen, dass mit Faschisten in diesem Land nicht paktiert wird.“ Die in diesen Tagen bewusst scharfe Wortwahl sei dazu da, insbesondere der CDU den Weg zurück in diesen Block zu ebnen. Was in Thüringen passiert sei, könne nicht ungeschehen gemacht werden. Aber es müsse rückgängig gemacht und daraus gelernt werden.

„Er hat erstaunlich vernünftig geredet für einen Juso. Am meisten beeindruckt haben mich seine Ausführungen zum Gemeinwohl.“ Hans-Peter Stoz, Dunningen

In seiner eigentlichen Rede lenkte Kühnert den Fokus auf das Thema soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl. Am Beispiel Berlin verdeutlichte er, dass gebührenfreie Kitaplätze keine Utopie seien. „Und nein, die gebührenfreien Kitas finanzieren wir nicht aus dem Länderfinanzausgleich, denn dieses Geld steckt ja im BER“, sagte er. Er plädierte für einen gebührenfinanzierten öffentlichen Nahverkehr ebenso wie für eine Erwerbstätigenversicherung, in die auch Selbstständige und Beamte einzahlen, um die Renten auf ein sicheres und angemessenes Niveau anheben zu können. Als weitere Punkte riss Kühnert die Einführung der Vermögenssteuer, Pflegevollversicherung, gerechtes Steuersystem und längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld je nach Dauer des Beschäftigungsverhältnisses an.

Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, bezeichnet die Vorkommnisse in Thüringen als „Riesensauerei.“ | Bild: Sprich, Roland

Die Vorkommnisse in Thüringen sehen die Sozialdemokraten als Chance, im mehr als 150-jährigen Kampf gegen den Rechtsextremismus Wählerstimmen für die Bundestagswahl 2021 zu generieren. „Hier sitzt das Rückgrat der Demokratie“, bezeichnete Kreisvorsitzende Derya Türk-Nachbauer die Anwesenden, darunter Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Auch gab sie sich optimistisch-kämpferisch. Mit klarem Profil wolle man die Wähler nächstes Jahr überzeugen und wieder ein Direktmandat für den Wahlkreis erhalten: „Die Mission Rotwald ist eröffnet“, sagte sie.

Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, kommentierte in VS-Schwenningen das Thüringen-Debakel als „Riesensauerei und Tiefpunkt für die Demokratie in Deutschland“.