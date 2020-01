Georg Wiengarn, Mitglied der CDU im Kreisverband Schwarzwald-Baar-Kreis, CDU-Ortsverbandsvorsitzender und Stadtrat in Triberg bewirbt sich um das Mandat zur Landtagswahl 2021. Dies teilte der Hotelier schriftlich am heutigen Donnerstag mit. Wiengarn betreibt das Best Western Plus Hotel Schwarzwald-Residenz und das Café Adler in Triberg. Er wolle gerne politisch all seine Kraft nutzen, sagt Wiengarn. Bisher habe sich diese Gelegenheit auf regionaler Basis geboten. Er engagiere sich seit frühester Jugend für Menschenrechte, soziale Integration, technischen Fortschritt und Werte im Leben. Er verspreche, dass er politisch für die Menschen in unserer Region handeln werde. Wir berichten weiter.