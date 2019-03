Das Frühlingsfest der Autowelt Schuler in Horgen gehört zu den Pflichtterminen für die Autofahrer der Region: Am Sonntag, 31. März, steigt von 10 bis 17 Uhr – verkaufsoffen von 13 bis 17 Uhr – das bunte Programm, das der ganzen Familie etwas bietet.

Dazu zählen die gute Bewirtung durch den SV Horgen und das umfangreiche Kinderprogramm. Zu den Klängen der Eschachtal-Musikanten gibt es Schnitzel und Pommes, Grill- und Currywürstchen sowie Kaffee und Kuchen. Die Kinder dürfen sich auf Hüpfburg, Kinderschminken, Zuckerwatte und Bobbycar-Parcours freuen.

Im Fokus stehen natürlich die tollen Angebote zum Frühlingsfest: Kunden, die am Sonntag einen Servicetermin vereinbaren, erhalten einen kräftigen Nachlass. Als herausragendes Angebot gibt es neben der ohnehin in der Region führenden Auswahl an Jahres- und Gebrauchtwagen den großen Abverkauf von Aktionsfahrzeugen. „Dabei handelt es sich um Dienst- und Vorführwagen aller Marken, die von der Autowelt Schuler vertrieben werden“, erklärt Geschäftsführer Christoph Franzkoch.

Wer einen Neuwagen sucht, wird auch fündig – und dies mit bundesweiten Umtausch- und Wechselprämien von Volkswagen mit bis zu 9000 Euro pro Fahrzeug. Der neue T-Cross steht kurz vor der Markteinführung. Besucher können alles über diesen kleinsten SUV von VW erfahren. Aber auch die größeren SUV wie T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace oder Touareg stehen bereit. Sportliche Fahrer begeistert der neue Golf GTI TCR.