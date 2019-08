Ein Flughafen vor der Haustür bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Die Region profitiert stark vom Zürcher Flughafen. Wir müssen für einen Direktflug nach Tokyo oder Los Angeles nicht nach Frankfurt oder München gurken, sondern sind in gut einer Stunde im Terminal in Kloten. Für viele Menschen ist der Flughafen und seine Infrastruktur ein guter Arbeitgeber.

Man kann nicht Vorteile nutzen und über Nachteile klagen

Der Nachteil: Flugzeuge fallen nicht senkrecht vom Himmel, sondern brauchen lange Strecken, um von der Reiseflughöhe wieder auf die Erde zu sinken. Der Flughafen liegt nur ein paar Flugminuten vom Schwarzwald-Baar-Kreis entfernt. Knapp 4000 oder gar 5500 Meter Flughöhe in der Rilax-Warteschleife sind nicht unüblich und mit Blick auf die kurze Distanz von 40 bis 50 Kilometern vertretbar. Wer gar keine Flugzeuge im deutschen Luftraum will, der darf auch nicht von Zürich aus in die Ferien fliegen.

Es besteht Aufklärungsbedarf

Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Flughöhen trotz geltender Regeln nicht eingehalten werden, wäre das den betroffenen Bürgern gegenüber eine Unverschämtheit und für die politisch Beteiligten ein Auftrag, auf der Einhaltung jener Regeln zu bestehen, die zum Schutz der Bürger in Deutschland und der Schweiz festgelegt wurden.