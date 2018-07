von Eva Maria Vaassen

Ein Chefarzt aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der in den Jahren 2011 und 2012 dem Sozialversicherungsträger seines Gärtners rund 12 000 Euro Sozialabgaben schuldig geblieben sein soll, wurde am Dienstag in einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Konstanz freigesprochen.

Der Mann war zu jener Zeit im Privathaus der Familie als Minijobber beschäftigt. Im November 2017 hielt das Amtsgericht Villingen-Schwenningen insgesamt 26 Fälle des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt für erwiesen. Ähnliche Verfehlungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung zweier weiterer Mitarbeiter hatte das Villinger Amtsgericht nicht nachweisen können. Damals wurde der Arzt, der in eine erhebliche finanzielle Schieflage geraten sein soll, zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 180 Euro, also zu insgesamt 16 200 Euro, verurteilt. Dieses Urteil hat das Landgericht jetzt nach einer Berufungsverhandlung aufgehoben.

Die näheren Umstände des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Gärtner erschienen in mehrfacher Hinsicht dubios. Der Mann hatte einen 400-Euro-Job bei der Arztfamilie. Die Frage der Richterin, wie man die über die monatlichen 400 Euro hinausgehenden Überstunden abgerechnet habe, parierte der Mediziner perfekt. Der Gärtner habe die Überstunden unentgeltlich geleistet, erklärte er. Der Arzt und Geschäftsmann wusste offensichtlich, dass eine Verteilung von in saisonalen Hochzeiten zu viel geleistete Stunden über das ganze Jahr hinweg bei Minijobs strafbar ist. Das Gericht zeigte Verwunderung über den großzügigen Gärtner. Was es mit den vermeintlich fehlenden Sozialabgaben auf sich hatte, konnte die Berufungskammer am Konstanzer Landgericht nicht vollständig klären.

Nach einer erneuten und langwierigen Beweisaufnahme reichten die Beweise für eine Verurteilung letztlich nicht mehr aus. Man habe sowohl Zweifel an der Schuld als auch an der Unschuld des Angeklagten gehabt, hieß es seitens des Gerichts. Deshalb wurde nach dem Zweifelsgrundsatz zu seinen Gunsten entschieden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein