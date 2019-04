von Kevin Rodgers und Elisabeth Winkelmann

Eigentlich war die Sache längst gegessen: Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Verwaltung des Schwarzwald-Baar-Kreises dafür ausgesprochen, den Jugendhilfeausschuss des Landkreises zu verkleinern. Statt 22 Mitgliedern soll der Ausschuss künftig nur noch 20 Mitglieder umfassen. Der Hintergrund scheint banal: Nach aktueller Rechtslage muss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses durch den Faktor fünf teilbar sein. Da es derzeit aber 22 stimmberechtigte Mitglieder gibt, muss die Zusammensetzung für die nächste Wahlperiode entsprechend angepasst werden.

Einziger nichtberatender Ausschuss

Wer in diesem Gremium sitzt, ist deshalb nicht ganz unerheblich, weil der Jugendhilfeausschuss der einzige Ausschuss des Landkreises ist, der nicht nur beratende, sondern eine beschließende Kompetenz hat: Was hier beschlossen wird, gilt also, ohne dass der Kreistag gesondert grünes Licht geben muss.

Experten können Einfluss nehmen

Eine weitere Besonderheit ist, dass der Ausschuss nicht nur aus gewählten Parteirepräsentanten besteht, sondern auch aus einer stattlichen Anzahl an sachkundigen Experten, darunter Vertreter von Jugend- und Wohlfahrtsverbänden sowie in der Jugendhilfe erfahrene Personen. Diese liegen trotz der grundsätzlich harmonischen Zusammenarbeit häufig nicht auf einer Linie mit den Kreistagsabgeordneten, weil sie keiner Parteiräson oder einem Fraktionszwang unterstehen. Diese Kombination macht den Ausschuss für die politischen Vertreter zu einem unbequemen Gremium.

Ausschuss soll kleiner werden

Damit diese Expertise erhalten bleibt und dem geforderten Faktor fünf ebenso Rechnung getragen wird, hatte der Jugendhilfeausschuss dem Kreistag im vergangenen November eine Vergrößerung des Gremiums auf 25 stimmberechtigte und 8 beratende Mitglieder empfohlen. Die Entscheidung für die Vergrößerung fiel damals knapp aus. Hinzu kommt, dass sich die Kreisverwaltung damals schon für eine Reduzierung auf 20 stimmberechtigte Mitglieder ausgesprochen hatte. So hat es der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung vergangene Woche auch mit breiter Mehrheit beschlossen. Nur die Fraktion der Grünen und einzelne Abgeordnete wie der ehemalige VS-Oberbürgermeister Rupert Kubon hatten dagegen gestimmt.

Die Frage nach dem Bürokratieabbau

Wichtigstes Argument für die Verkleinerung des Jugendhilfeausschusses ist der Abbau ist die Verschlankung von Prozessen, Bürokratieabbau und eine Steigerung der Effizienz des Gremiums. So wurde es auch in den kurzen Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden des Kreistages vergangene Woche nochmals betont. "Wir sprechen immer vom Verschlanken. Deshalb machen wir uns doch unglaubwürdig, wenn wir den Jugendhilfeausschuss jetzt aufblähen", erklärte Thorsten Frei für die CDU-Fraktion.

Auch Walter Klumpp, der Bürgermeister von Bad Dürrheim und Sprecher der Freien Wähler, argumentierte in dieselbe Richtung. Auch FDP-Fraktionschef Adolf Baumann und Edgar Schurr von den Sozialdemokraten schlossen sich dieser Haltung an. Widerspruch kam von den Grünen. Sie seien dankbar für die Impulse und Informationen der Fachleute im Jugendhilfeausschuss, der gerade durch diese Expertise profitiere, erklärten Beate Berg-Haller und Armin Schott.

Caritas kritisiert Entscheidung

Nun jedoch regt sich im Nachhinein trotz der satten Mehrheit Widerspruch. Michael Stöffelmaier, der Vorstandsvorsitzende der Caritas im Schwarzwald-Baar-Kreis, übt Kritik an der Entscheidung. Er befürchtet entgegen der Zusicherungen von Seiten der Kreisräte, dass ein breiteres Spektrum an Meinungen von Fachleuten, die ihre Kompetenz ungefiltert einbringen können, unterbunden wird.

Eine Kanne Kaffee gespart

Besonders ärgert ihn das Argument seines Parteifreundes Thorsten Frei, wonach die Verkleinerung des Jugendhilfeausschusses in die Kategorie Bürokratieabbau falle. "Es gibt hier keine Bürokratie, die man abbauen und Kosten, die man einsparen könnte", so Stöffelmaier im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Das einzige was eingespart wird, ist eine weitere Kanne Kaffee." Es sei für ihn haarsträubend, dass demokratische Willensbildung unter dem Stichwort Bürokratie subsumiert werde.

Parteipolitik statt Expertenwissen?

Auch das Argument, wonach ein kleineres Gremium effizienter arbeite, will Stöffelmaier so nicht gelten lassen. "Meine Befürchtung ist, dass der bislang unbequeme Jugendhilfeausschuss zu einem Abnick-Gremium wird, in dem Parteipolitik Vorfahrt hat und die Meinung der in der Jugendhilfe versierten Experten hintanstehen muss. Als Beispiel nennt Stöffelmaier die divergierenden Ansichten darüber, wofür Gelder zur Verfügung gestellt werden können, und wofür nicht. "Die Kreistagsfraktionen schauen schneller aufs Geld. Diese Einsparungstendenzen und die Frage nach den Kosten waren immer schon da", erklärt Michael Stöffelmaier seine Sicht der Dinge.

Neue Debatte nach den Wahlen?

Dass es auch anders geht, sieht Stöffelmaier anhand der Stadt Villingen-Schwenningen, die mit Experten in ihrem Gremium nicht so restriktiv umgeht. Der Caritasvorstand hofft nun, dass nach den Kommunalwahlen nochmals über das Thema diskutiert wird. Denn, so Stöffelmaier: "Die Verkleinerung des Jugendhilfeausschusses bedeutet, dass engagierte Verbände der Jugendhilfe zukünftig nicht mehr gefragt sind."