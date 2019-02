von sk

Im Juni vergangenen Jahres ist beim Sportplatz Gosheim ein Pizzabote von zwei Männern überfallen worden. Wie die Polizei nun mitteilt, haben die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ende Januar zum Erfolg geführt: Zwei mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Sie sind geständig. Wie bereits berichtet hatte einer der Täter am Abend des 20. Juni bei einem Pizza-Service Essen bestellt. Beim Gosheimer Sportplatz wurde der Pizzabote in der Dunkelheit abgepasst und von einem der Tatverdächtigen zu einer Hütte am Sturmbühl gelotst.

Dort kam der zweite Räuber hinzu und besprühte das Opfer mit Pfefferspray. Danach schlugen die beiden auf den Mann ein. Der 65-Jährige konnte sich befreien und flüchtete zum Sportheim. Die Täter fanden den gut gefüllten Geschäftsgeldbeutel des Opfers und steckten ihn ein. Die bestellten Ware nahmen sie ebenfalls mit. Intensive Ermittlungen und eine erfolgreiche Tatortarbeit hatten die Fahnder auf die Spur der mutmaßlichen Täter geführt. Nachdem das zuständige Amtsgericht die von der Staatsanwaltschaft Rottweil beantragten Durchsuchungen und eine DNA-Probenerhebung angeordnet hatte, schritten die Beamten am vergangenen Donnerstag zur Tat: Sie konnten beide Tatverdächtigen, zur Tatzeit 19 und 20 Jahre alt, vorläufig festnehmen. Die mutmaßlichen Täter wurden noch am selben Tag auf Antrag der Rottweiler Staatsanwaltschaft beim Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Rottweil erließ Haftbefehl gegen beide, setzte sie jedoch gegen Auflagen außer Vollzug.