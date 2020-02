Für das von ihr entwickelte Konzept „Fallbezogene Online-Intervision im berufsbegleitenden Kontaktstudium Transkulturelle Traumapädagogik“ erhält Kornelia Schlegel von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen eines von bundesweit 18 Fellowships. Mit dem Programm „Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre„ fördern die Baden-Württemberg-Stiftung und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft innovative Konzepte zur Verbesserung der Hochschullehre.

Fachkräfte, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, sind häufig großen Belastungen ausgesetzt. Gleichzeitig gibt es nicht ausreichend Unterstützungsmaßnahmen, die helfen, mit traumaspezifischen Stresserfahrungen umzugehen. Vor diesem Hintergrund hat Kornelia Schlegel ein Konzept für das berufsbegleitende Kontaktstudium „Transkulturelle Traumapädagogik„ entwickelt. In einer Online-Intervision reflektieren die Lernenden hierbei ihre Arbeit mit traumatisierten Klientinnen und Klienten. Das kooperative, webbasierte Lernszenario zielt darauf ab, die Handlungskompetenz im Umgang mit traumatisierten Menschen zu erhöhen und psychische Belastungen zu reduzieren.

Für diese innovative Lehrmethode erhält Schlegel ein mit 15.000 Euro dotiertes Junior-Fellowship der Baden-Württemberg Stiftung, welches an Doktoranden, Post-Doktoranden oder wissenschaftliche Mitarbeitende vergeben wird.

Über die Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre: Die Lehre und die Ausbildung von Studierenden ist neben der Forschung die Kernaufgabe von Universitäten und Hochschulen. Damit sich diese stetig verbessert, sind innovative Konzepte zur Wissensvermittlung nötig. Mit dem Programm werden seit 2011 neuartige Lehr- und Prüfungsformate prämiert. Es schafft Anreize für Hochschullehrende, Ideen zur Verbesserung der Lehre zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2014 werden die Fellowships in den Kategorien Junior-, Senior- und Tandem-Fellowship vergeben. Auf die Ausschreibung sind in diesem Jahr 73 Anträge eingegangen.

Die 18 besten Lehrformate hat eine Jury aus Fachvertretern, Hochschuldidaktikern und Studierenden ausgewählt und die Fellowships bundesweit verliehen. Ausschlaggebend für eine Förderung ist, ob das Konzept die Lehre weiterentwickelt und in den Lehrplan eingebunden werden kann. Insgesamt werden für das Programm dieses Jahr 405.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt acht Fellowships an Hochschulen im Land.

Weitere Informationen zum Fellowship-Programm und allen bundesweit unterstützten Projekten gibt es unter www.stifterverband.org/lehrfellowships und zur Baden-Württemberg-Stiftung unter www.bwstiftung.de.