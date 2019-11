von SK

Während der festlichen Graduierungsfeier in der Neckarhalle in VS-Schwenningen gratulierten Professorinnen und Professoren sowie Vertreter der Dualen Partner und der Politik den Absolventen der Fakultät Wirtschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen. Mit dieser Graduierungsfeier verabschiedete die DHBW Villingen-Schwenningen 472 Absolventen der Fakultät Wirtschaft.

„Ich freue mich, dass Sie heute in die neue Neckarhalle in Schwenningen gekommen sind, um Ihre ersehnten Bachelorurkunden und Bachelorzeugnisse in Empfang zu nehmen. Schön, dass Sie alle da sind und gleich zu Beginn einen herzlichen Glückwunsch von allen Anwesenden“, gratulierte Professor Ulrich Kotthaus, der Rektor der DHBW Villingen-Schwenningen.

Kotthaus ließ in seiner Rede die vergangenen drei Jahre Revue passieren, nahm Bezug auf das Weltgeschehen und den Studienverlauf. „Mit dem heutigen Tage haben Sie es also geschafft, liebe Absolventinnen und Absolventen. Vermutlich hatten Sie zu Beginn Ihres Studiums, im Oktober 2016, oft das Gefühl, eine lange Zeit liegt vor Ihnen. Und dann ist er doch so plötzlich da: der Tag der offiziellen Verabschiedung.“

Auch Landrat Sven Hinterseh, Mitglied des Örtlichen Hochschulrats, wandte sich mit herzlichen Glückwünschen an die Absolventen. „Sie haben in den vergangenen drei Jahren ein sehr ambitioniertes Programm abgearbeitet: eine intensive Zeit des Studiums in Ihrer Hochschule hier in Villingen-Schwenningen und eine sicher genauso aufregende, spannende und arbeitsreiche Zeit in Ihren Unternehmen.“

Mit Unterstützung der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Rottweil–Tuttlingen wurden zwei sehr gute Bachelor-Arbeiten ausgezeichnet. Sie waren mit 1000 Euro prämiert. Diese erhielten Michel Reiberg, Absolvent des Studiengangs RSW-Steuern und Prüfungswesen. Inhalt seiner Arbeit war das Them „Unionsrechtswidrigkeit des Paragraphen 50d Absatz 3 EStG – Anwendungsfragen und Implikationen einer Neufassung“. Reiberg absolvierte seine Praxisphase während des Studiums bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst und Young.

Sehr erfolgreich beendete auch Carina Fries ihr BWL-Controlling- und Consulting-Studium bei der Wittenstein SE. Auch ihre Bachelor-Arbeit mit dem Titel „Der Einsatz von Prognosemodellen zur Beschleunigung des monatlichen Management Reportings am Beispiel der Wittenstein SE“ wurde ausgezeichnet.

Ebenfalls wurden die Kursbesten der insgesamt neun Studienangebote der Fakultät Wirtschaft mit einer Aufmerksamkeit von den Studiengangsleitungen bedacht. Anschließend folgte die festliche Zeugnisübergabe durch Professor Torsten Bleich, den Dekan der Fakultät Wirtschaft und Prorektor. „Auch ich gratuliere Ihnen allen recht herzlich zu Ihrem erfolgreichen Studienabschluss“, so der Dekan. Musikalisch begleitet wurde die Graduierungsfeier von der Band „Canard en rage“ der Musikhochschule Trossingen.

Insgesamt werden 772 Absolventen im November 2019 verabschiedet.

Die Graduierungsfeier der Fakultät Sozialwesen findet am kommenden Freitag, 29. November, statt.