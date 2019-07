von Klaus Dorer

Mit insgesamt 255 Berufsschulabschlüssen blieb man an der Donaueschinger Berufsschule zwar ein wenig unter dem Vorjahersniveau, als 286 junge Menschen ihren jeweiligen Berufssparten ihre Prüfung erfolgreich bestanden. Rekordverdächtig ist dafür die Zahl der Preisträger: in diesem Jahr waren es 58 Berufsschüler (Vorjahr: 56), die mit einem Notendurchschnitt von 1,4 oder besser einen Preis abräumten. Schulleiter Norbert Kias-Kümpers war daher bei der Abschlussfeier der Gewerbeschüler voll des Lobes für die Maler, Zimmermänner, Maurer, aber auch für die Verkäuferinnen, Bäcker und Konditoren, um nur die Branchenstärksten zu nennen. Mit Neu-Konditorin Sarah Hilsenbeck aus Villingen-Schwenningen und Niklas Feis aus Gütenbach, frisch gebackener Verfahrensmechaniker, schafften gleich zwei Absolventen den Notendurchschnitt von 1,1.

„Tut Gutes und redet auch darüber, heute sollt ihr Euch feiern lassen“, forderte Kias-Kümpers die Schüler auf. „Euch stehen jetzt viele Türen offen, egal, ob Ihr weiter in Eurem Lehrbetrieb arbeitet, ins Ausland oder zur Bundeswehr, es gibt viele Wege, ihr habt jedenfalls nun ein tolles Starterpaket erworben“, sagte der Schulleiter bei der Abschlussfeier in der mit 400 Gästen voll besetzten Berufsschulsporthalle. Dort waren neben den Eltern und Freunden auch zahlreiche Ausbilder, Meister und Lehrer mit dabei.

Viele Branchen vertreten

Viele der Prüflinge aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Raum Tuttlingen, aus Rottweil sowie der Bodenseeregion konnten in den Branchen Bau- und Kunststofftechnik, Metall, Holz- und Farbtechnik sowie Ernährung und Hauswirtschaft zusammen das erfolgreiche Bestehen der schulischen Berufsabschlüsse feiern. Die Berufsstarter waren in den letzten drei Jahren im dualen System, zum einen an der Donaueschinger Gewerbeschule und zum anderen in ihren Betrieben, erfolgreich ausgebildet worden. Noch steht die praktische Prüfung aus, wozu der Ausbildungs- und Elternvertreter Uwe Wälde viel Glück wünschte. Schulsprecher Felix Vetter bekannte, „dass wir nun eine lange Zeit des Lernens hinter uns haben – nun beginnt ein neues Kapitel“, sagte er.

Für den würdigen Rahmen der Abschlussfeier hatten einige Donaueschinger Jugendmusikschüler gesorgt und auf dem Akkordeon zwischen den Ansprachen einige schöne Stücke präsentiert. Dann wurden die Jahrgangsbesten auf die Bühne gebeten. Schulleiter Kias-Kümpers und der jeweilige Klassenlehrer verteilten die Preise und Lobe an die besten Absolventen. Insgesamt 22 Schüler erhielten für gute Leistungen ein Lob. Dann wurden alle Klassen nach vorne gebeten, um ihre Zeugnisse abzuholen. Nach dem offiziellen Teil stießen die mit einem Gläschen Sekt auf die erfolgreiche Berufsschulzeit an.